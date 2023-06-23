Эргин Атаман: «В нашей команде было товарищество, но все пошатнулось, когда пришел другой сильный игрок со стороны». Уилл Клайберн отреагировал

Новый главный тренер « » рассказал, что не получилось в минувшем сезоне с « ».

«В нашей команде было товарищество, которое появилось благодаря совместной игре в течение 5-ти лет.

Однако все пошатнулось, когда в эту команду пришел другой сильный игрок со стороны», – сказал Атаман в интервью BeIN Sports.

Прошлым летом легкий форвард присоединился к «Эфесу» после 5 сезонов в ЦСКА.

Клайберн отреагировал на цитату тренера на своей странице в социальной сети: «Черт, это безумие😂😂😂».

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