Эргин Атаман: «В нашей команде было товарищество, но все пошатнулось, когда пришел другой сильный игрок со стороны». Уилл Клайберн отреагировал
Новый главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман рассказал, что не получилось в минувшем сезоне с «Анадолу Эфесом».
«В нашей команде было товарищество, которое появилось благодаря совместной игре в течение 5-ти лет.
Однако все пошатнулось, когда в эту команду пришел другой сильный игрок со стороны», – сказал Атаман в интервью BeIN Sports.
Прошлым летом легкий форвард Уилл Клайберн присоединился к «Эфесу» после 5 сезонов в ЦСКА.
Клайберн отреагировал на цитату тренера на своей странице в социальной сети: «Черт, это безумие😂😂😂».
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Но все равно его не красят эти заявления. Они говорят о том, что он сам не справился со своим коллективом и возможно не был гибок с менеджментом в вопросах формирования команды и развития игроков.