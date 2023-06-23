Эргин Атаман: «В нашей команде было товарищество, но все пошатнулось, когда пришел другой сильный игрок со стороны». Уилл Клайберн отреагировал

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Панатинаикос чемпионат Турции Уилл Клайберн Баскетбол

Новый главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман рассказал, что не получилось в минувшем сезоне с «Анадолу Эфесом».

«В нашей команде было товарищество, которое появилось благодаря совместной игре в течение 5-ти лет.

Однако все пошатнулось, когда в эту команду пришел другой сильный игрок со стороны», – сказал Атаман в интервью BeIN Sports.

Прошлым летом легкий форвард Уилл Клайберн присоединился к «Эфесу» после 5 сезонов в ЦСКА.

Клайберн отреагировал на цитату тренера на своей странице в социальной сети: «Черт, это безумие😂😂😂».

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5 комментариев

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Кирилл
Забавно, что у Атамана виноват Клайберн, который в Евролиге провел все матчи, находясь на площадке и набирая очков больше, чем Мицич и Ларкин, и собирая подборов больше, чем основные центры команды Жижич и Пляйс )
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14orange
Точно не один Клайберн виновен. Там и Ларкин требования к себе снизил, и Данстона никто достойно заменить не может, и Мицич как-то сдал.
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sonny91
это просто конское безумие!!! атаман виновен в 1 очередь-точнее он один. не смог мотивировать своих игроков в регулярке, в плове они себя сами мотивировали
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xamer 9
Ответ Кирилл
Забавно, что у Атамана виноват Клайберн, который в Евролиге провел все матчи, находясь на площадке и набирая очков больше, чем Мицич и Ларкин, и собирая подборов больше, чем основные центры команды Жижич и Пляйс )
Да мы же не знаем как там оно внутри клуба было. Может руководство давило на Атамана, чтобы Уилл был первой опцией, оттого Эрге и ушел.
Но все равно его не красят эти заявления. Они говорят о том, что он сам не справился со своим коллективом и возможно не был гибок с менеджментом в вопросах формирования команды и развития игроков.
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Кирилл
Ответ xamer 9
Да мы же не знаем как там оно внутри клуба было. Может руководство давило на Атамана, чтобы Уилл был первой опцией, оттого Эрге и ушел. Но все равно его не красят эти заявления. Они говорят о том, что он сам не справился со своим коллективом и возможно не был гибок с менеджментом в вопросах формирования команды и развития игроков.
Честно говоря, я вообще не думаю что руководство Эфеса настолько отшибленное, чтобы при живом Мициче, который является многолетним лидером команды, отдавать первую опцию только пришедшему игроку.
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