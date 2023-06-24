Онуралп Битим подпишет двусторонний контракт с «Чикаго»
Защитник Онуралп Битим (24 года, 198 см) подпишет двусторонний контракт с «Чикаго».
Битим в межсезонье работает в летнем лагере «Буллс», турецкому игроку удалось произвести впечатление на руководство чикагской команды.
Онуралп также имел предложения от «Анадолу Эфеса» и «Фенербахче».
В сезоне-22/23 Битим представлял «Бурсаспор». В матчах Еврокубка он набирал 18,1 очка, 3,8 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру.
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