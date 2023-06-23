Догуш Балбай покинет «Анадолу Эфес» после 12 сезонов в команде

Капитан « » Догуш Балбай (34 года, 185 см) покинет команду после 12 сезонов.

Разыгрывающий присоединился к турецкому клубу в сезоне-2011/12.

За 12 лет Балбай выиграл 12 трофеев с командой.

«Мы расстаемся с нашим капитаном, Догушем Балбаем, который пришел в команду в начале сезона-2011/12, отыграл в ней 12 сезонов подряд и внес свой вклад в наши многочисленные успехи.

В майке «Анадолу Эфеса» Догуш Балбай выиграл две , три титула чемпиона Турции, четыре Кубка Президента и три Кубка Турции.

Мы хотели бы поблагодарить Догуша Балбая за его вклад в успехи нашей команды и пожелать ему успехов на следующем этапе его карьеры», – говорится в официальном заявлении клуба.

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