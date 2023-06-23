Догуш Балбай покинет «Анадолу Эфес» после 12 сезонов в команде

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес чемпионат Турции Кубок Президента Турции Догуш Балбай Баскетбол

Капитан «Анадолу Эфеса» Догуш Балбай (34 года, 185 см) покинет команду после 12 сезонов.

Разыгрывающий присоединился к турецкому клубу в сезоне-2011/12.

За 12 лет Балбай выиграл 12 трофеев с командой.

«Мы расстаемся с нашим капитаном, Догушем Балбаем, который пришел в команду в начале сезона-2011/12, отыграл в ней 12 сезонов подряд и внес свой вклад в наши многочисленные успехи.

В майке «Анадолу Эфеса» Догуш Балбай выиграл две Евролиги, три титула чемпиона Турции, четыре Кубка Президента и три Кубка Турции.

Мы хотели бы поблагодарить Догуша Балбая за его вклад в успехи нашей команды и пожелать ему успехов на следующем этапе его карьеры», – говорится в официальном заявлении клуба.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Помню в Химках треху победную под сирену завалил.
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