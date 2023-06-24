«Олимпиакос» объявил о возвращении Николы Милутинова

« » и бывший центровой ЦСКА Никола (28 лет, 213 см) официально подписали контракт.

Соглашение рассчитано на 2 сезона.

В конце мая ЦСКА официально объявил об уходе Милутинова из команды. В составе армейцев серб провел 119 матчей, в которых набирал 12,2 очка, совершал 8,6 подбора и 0,6 блок-шота.

Милутинов провел за «Олимпиакос» пять сезонов, прежде чем присоединиться к ЦСКА в качестве свободного агента в 2020 году.

Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала