Ассистент генерального менеджера «Голден Стэйт»: «В Брэндине Подземски есть что-то от Джейлена Брансона»

Ассистент генерального менеджера «Голден Стэйт» Лэрри Харрис сравнил новичка атакующего защитника Брэндина Подземски с (« »).

«Я не хочу, чтобы болельщики немного потеряли голову, когда я это скажу, но он подбирает, он умен и умеет набирать очки. В нем есть что-то от Джейлена Брансона, в том смысле, что он знает, как пройти в трехсекундную зону, и он достаточно силен для контактной игры», – сказал Харрис.

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