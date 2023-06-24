Разыгрывающий Крис Пол отреагировал на обмен в « ».

«Я очень рад. Мне уже много раз задавали этот вопрос. Я взволнован и рад.

? Мы уже пообщались, это был хороший разговор», – заявил Пол.

«Финикс» обменял Пола в «Вашингтон», который вскоре договорился о переходе 38-летнего игрока в «Уорриорз».

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