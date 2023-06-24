Крис Пол о переходе в «Голден Стэйт»: «Очень рад»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий Крис Пол отреагировал на обмен в «Голден Стэйт».

«Я очень рад. Мне уже много раз задавали этот вопрос. Я взволнован и рад.

Стеф Карри? Мы уже пообщались, это был хороший разговор», – заявил Пол.

«Финикс» обменял Пола в «Вашингтон», который вскоре договорился о переходе 38-летнего игрока в «Уорриорз».

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9 комментариев

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бредихин
Ответ Andy
Еще одна недозвязда пришла за перстнем на все готовое.Ладно от Дюранта пользы никакой, так хоть не мешал особо команде, но этот же тормозить будет атаку команде. Надеюсь еще обменяют хоть на какие дрова.
🤣🤣🤣 я конечно тоже не фанат Пола, но уж прям вот так хейтить. ну и переходу тоже не рад. Хотелось бы за него лучше получить кого-то в переднюю линию
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alexis2020
Думаю большая часть нейтральных болельщиков всё же хочет чтоб Крис получил чемпионский перстень
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рождённый в СССР
Хоть и не долюбливаю Пола, но надеюсь он прочуствует что это последний шанс на гайку и зажжет как в Хьюстоне , но без травмы , конечно :)
Главное что от Пула избавились - усики как у альфонса и пустая голова бесили жутко - я понимаю почуму Грин не удержался :)))))
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Антон
Как они будут его использовать?
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lopek
Ответ Andy
Еще одна недозвязда пришла за перстнем на все готовое.Ладно от Дюранта пользы никакой, так хоть не мешал особо команде, но этот же тормозить будет атаку команде. Надеюсь еще обменяют хоть на какие дрова.
Хааххаха! На все готовое, серьезно? Тогда хотелось бы узнать, что именно готово? Второй раунд? Отсутствие второй звезды? Гостевые игры?
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Cash_flow
Ответ Andy
Еще одна недозвязда пришла за перстнем на все готовое.Ладно от Дюранта пользы никакой, так хоть не мешал особо команде, но этот же тормозить будет атаку команде. Надеюсь еще обменяют хоть на какие дрова.
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