Крис Пол о переходе в «Голден Стэйт»: «Очень рад»
Разыгрывающий Крис Пол отреагировал на обмен в «Голден Стэйт».
«Я очень рад. Мне уже много раз задавали этот вопрос. Я взволнован и рад.
Стеф Карри? Мы уже пообщались, это был хороший разговор», – заявил Пол.
«Финикс» обменял Пола в «Вашингтон», который вскоре договорился о переходе 38-летнего игрока в «Уорриорз».
Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет
Главное что от Пула избавились - усики как у альфонса и пустая голова бесили жутко - я понимаю почуму Грин не удержался :)))))