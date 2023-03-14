Стеф Карри после силового прохода сказал Крису Полу «Это тебе не 2014-й»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во время матча с «Финиксом» (123:112) преодолел сопротивление ветерана гостей Криса Пола и забросил с фолом.
Вскоре после силового прохода Карри сказал Полу: «Это тебе не 2014-й».
В 2014 году «Клипперс» Пола удалось пройти «Уорриорз» в плей-офф.
«Это часть соревновательного процесса. Где-то говоришь ты, где-то сам выслушиваешь. Это часть игры», – заявил Карри после матча.
На счету 2-кратного MVP 23 очка, 7 подборов и 5 передач при 4 из 6 из-за дуги.
«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф
2. Морэнт -111.1
3.Холидей -111.5
4.Смарт -112.4
5.Гарлэнд - 112.4
6.Дончич -112.6
7.Уэстбрук - 112.8
8.Брюс Браун - 114
9. Ванвлит - 114.9
10.Куикли - 115
11.Деджонте - 115.6
12. Ирвинг - 115.8
13. Джамал Мюррей - 116.1
14. ДиЛо - 116.5
15. Брансон - 116.6
16. Фокс - 117.1
17. Халибертон - 117.2
18. Шредер - 117.3
19. Килиан Хейс - 117.4
20. Розье - 117.5
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