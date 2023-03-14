Стеф Карри после силового прохода сказал Крису Полу «Это тебе не 2014-й»

Теги Голден Стэйт Клипперс Крис Пол Финикс НБА видео Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во время матча с «Финиксом» (123:112) преодолел сопротивление ветерана гостей Криса Пола и забросил с фолом.

Вскоре после силового прохода Карри сказал Полу: «Это тебе не 2014-й».

В 2014 году «Клипперс» Пола удалось пройти «Уорриорз» в плей-офф.

«Это часть соревновательного процесса. Где-то говоришь ты, где-то сам выслушиваешь. Это часть игры», – заявил Карри после матча.

На счету 2-кратного MVP 23 очка, 7 подборов и 5 передач при 4 из 6 из-за дуги.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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19 комментариев

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Ахилл Кобе Браянта
Ответ Nightyork97
1. Мэлтон -110.8 2. Морэнт -111.1 3.Холидей -111.5 4.Смарт -112.4 5.Гарлэнд - 112.4 6.Дончич -112.6 7.Уэстбрук - 112.8 8.Брюс Браун - 114 9. Ванвлит - 114.9 10.Куикли - 115 11.Деджонте - 115.6 12. Ирвинг - 115.8 13. Джамал Мюррей - 116.1 14. ДиЛо - 116.5 15. Брансон - 116.6 16. Фокс - 117.1 17. Халибертон - 117.2 18. Шредер - 117.3 19. Килиан Хейс - 117.4 20. Розье - 117.5
Ну и Карри даже в этом, не самом объективном, рейтинге попадает в топ-10, лол. У него 114, если что.
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Nightyork97
Ответ Vendett1a
Спортивный интерес возник,даже посмотрел. Так вот по итогам прошлого сезона защитный рейтинг Карри уступил лишь на 0.5 (107.6 против 107.1) кому?)Невероятно,но DPOY Смарту:)))) Как по мне, это очень неплохо говорит о том,что рейтинги такие далеко не всегда отображают положение дел)))
В том году у моста одна из лучших защит, а в этом дыра. На выезде там вообще пробивают дно
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Vendett1a
Ответ Nightyork97
Карри уступает в защите лишь Холидею? Смех, это даже не продать глорикам. Среди всех PG в лиге в защите он не входит даже в топ 25 по стате.
Спортивный интерес возник,даже посмотрел. Так вот по итогам прошлого сезона защитный рейтинг Карри уступил лишь на 0.5 (107.6 против 107.1) кому?)Невероятно,но DPOY Смарту:)))) Как по мне, это очень неплохо говорит о том,что рейтинги такие далеко не всегда отображают положение дел)))
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Vendett1a
Ответ Мурзин Ринат
Карри не играет с лучшим игроком команды, карри по прежнему в защите держит самого худшего, перехваты и дифлекшены это в основном особенность системы гсв! Но сравнить Карри и Дрю и всех кто рядом это смешно, Каррибои конечно повернутые , но чтоб так)) он прибавил да, но чтоб настолько неаа
Так если прочтешь все же глазами,а не "отрывками",увидишь,что Карри как раз с Дрю я не сравниваю. И про защиту его против лучших игроков в команде я так же не говорю. А лишь то,что против своих визави, назови их худшими игроками соперника или как тебе удобно, он стал защищаться довольно резко на порядок лучше.
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sfrrrR
Ответ Артур Хайбрахманов
"Если ты танцуешь шимми, будь готов, что шимми станцуют тебе."
Око за око, зуб за зуб, шимми за шимми...
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Александр Склянов
Эх 2014 год((( Феерично завершается олимпиада в Сочи и страна сворачивает куда-то вообще не туда...
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Мурзин Ринат
Ответ Vendett1a
Интересно все же. Карри никогда не ленился играть в защите. Просто получалось не очень.При чем по большей степени не в игре один в один, а тактически.Он часто терял линии. Часто не смекал во время скажем. И вот последние год-полтора смотришь.Ну опыт не может "внезапно" из тебя сделать хорошего защитника.Нереальная трансформация какая то. Он блин реально на своей позиции уступает возможно лишь Дрю. Плюс через него,когда даже по инерции уже просто выбрасывает руки,мешая броску соперника, отнюдь не часто залетает что то. Впечатление,будто он сам заметил что у него стало получаться и ему этот процесс понравился,замотивировал что ли. Непонятно. Но де факто, против маленьких, Карри могу назвать, прости Господи, хорошим защитником. Кто бы мог подумать что такое можно будет озвучить когда то
Карри не играет с лучшим игроком команды, карри по прежнему в защите держит самого худшего, перехваты и дифлекшены это в основном особенность системы гсв! Но сравнить Карри и Дрю и всех кто рядом это смешно, Каррибои конечно повернутые , но чтоб так)) он прибавил да, но чтоб настолько неаа
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Nightyork97
Ответ luwill
Цифры в студию
1. Мэлтон -110.8
2. Морэнт -111.1
3.Холидей -111.5
4.Смарт -112.4
5.Гарлэнд - 112.4
6.Дончич -112.6
7.Уэстбрук - 112.8
8.Брюс Браун - 114
9. Ванвлит - 114.9
10.Куикли - 115
11.Деджонте - 115.6
12. Ирвинг - 115.8
13. Джамал Мюррей - 116.1
14. ДиЛо - 116.5
15. Брансон - 116.6
16. Фокс - 117.1
17. Халибертон - 117.2
18. Шредер - 117.3
19. Килиан Хейс - 117.4
20. Розье - 117.5
+4
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Vendett1a
Ответ Archer_Great
Эммм....в массе прибавил без особой потери в скорости - вот и итог, теперь его сложнее продавить?
Та ведь речь не в том,что раньше его просто продавливали все. Такого и раньше не было. Он просто "резко" стал уметь это делать. Когда на паркете Луни, Грин.То есть те,кто защиту контролирует тактически, Карри остается играть против своего визави, у меня вообще вопросов нет к качеству его защиты. Если бы не так внезапно и не так контрастно,не обращал бы внимания
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Ахилл Кобе Браянта
Ответ Nightyork97
Карри уступает в защите лишь Холидею? Смех, это даже не продать глорикам. Среди всех PG в лиге в защите он не входит даже в топ 25 по стате.
По какой стате? Судя по DBPM, которая показывает игрока без привязки к команде, Карри в топе среди стартовых разыгрывающих.
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Vendett1a
Ответ Nightyork97
Карри уступает в защите лишь Холидею? Смех, это даже не продать глорикам. Среди всех PG в лиге в защите он не входит даже в топ 25 по стате.
Спорить не буду. Защитные рейтинги не смотрю,смысла не вижу. Ибо сама по себе защита ГС в этом сезоне мягко скажем страдает. Но лично мои наблюдения именно такие,как я написал
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luwill
Ответ Vendett1a
Интересно все же. Карри никогда не ленился играть в защите. Просто получалось не очень.При чем по большей степени не в игре один в один, а тактически.Он часто терял линии. Часто не смекал во время скажем. И вот последние год-полтора смотришь.Ну опыт не может "внезапно" из тебя сделать хорошего защитника.Нереальная трансформация какая то. Он блин реально на своей позиции уступает возможно лишь Дрю. Плюс через него,когда даже по инерции уже просто выбрасывает руки,мешая броску соперника, отнюдь не часто залетает что то. Впечатление,будто он сам заметил что у него стало получаться и ему этот процесс понравился,замотивировал что ли. Непонятно. Но де факто, против маленьких, Карри могу назвать, прости Господи, хорошим защитником. Кто бы мог подумать что такое можно будет озвучить когда то
Защищается он на элитном уровне уж более 3 лет если что.

Добавил в массе ещё.
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Archer_Great
Ответ Vendett1a
Интересно все же. Карри никогда не ленился играть в защите. Просто получалось не очень.При чем по большей степени не в игре один в один, а тактически.Он часто терял линии. Часто не смекал во время скажем. И вот последние год-полтора смотришь.Ну опыт не может "внезапно" из тебя сделать хорошего защитника.Нереальная трансформация какая то. Он блин реально на своей позиции уступает возможно лишь Дрю. Плюс через него,когда даже по инерции уже просто выбрасывает руки,мешая броску соперника, отнюдь не часто залетает что то. Впечатление,будто он сам заметил что у него стало получаться и ему этот процесс понравился,замотивировал что ли. Непонятно. Но де факто, против маленьких, Карри могу назвать, прости Господи, хорошим защитником. Кто бы мог подумать что такое можно будет озвучить когда то
Эммм....в массе прибавил без особой потери в скорости - вот и итог, теперь его сложнее продавить?
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luwill
Ответ Nightyork97
Карри уступает в защите лишь Холидею? Смех, это даже не продать глорикам. Среди всех PG в лиге в защите он не входит даже в топ 25 по стате.
Цифры в студию
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Nightyork97
Ответ Vendett1a
Интересно все же. Карри никогда не ленился играть в защите. Просто получалось не очень.При чем по большей степени не в игре один в один, а тактически.Он часто терял линии. Часто не смекал во время скажем. И вот последние год-полтора смотришь.Ну опыт не может "внезапно" из тебя сделать хорошего защитника.Нереальная трансформация какая то. Он блин реально на своей позиции уступает возможно лишь Дрю. Плюс через него,когда даже по инерции уже просто выбрасывает руки,мешая броску соперника, отнюдь не часто залетает что то. Впечатление,будто он сам заметил что у него стало получаться и ему этот процесс понравился,замотивировал что ли. Непонятно. Но де факто, против маленьких, Карри могу назвать, прости Господи, хорошим защитником. Кто бы мог подумать что такое можно будет озвучить когда то
Карри уступает в защите лишь Холидею? Смех, это даже не продать глорикам. Среди всех PG в лиге в защите он не входит даже в топ 25 по стате.
+4
-7
-3
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Vendett1a
Интересно все же. Карри никогда не ленился играть в защите. Просто получалось не очень.При чем по большей степени не в игре один в один, а тактически.Он часто терял линии. Часто не смекал во время скажем. И вот последние год-полтора смотришь.Ну опыт не может "внезапно" из тебя сделать хорошего защитника.Нереальная трансформация какая то. Он блин реально на своей позиции уступает возможно лишь Дрю. Плюс через него,когда даже по инерции уже просто выбрасывает руки,мешая броску соперника, отнюдь не часто залетает что то. Впечатление,будто он сам заметил что у него стало получаться и ему этот процесс понравился,замотивировал что ли. Непонятно. Но де факто, против маленьких, Карри могу назвать, прости Господи, хорошим защитником. Кто бы мог подумать что такое можно будет озвучить когда то
+10
-5
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Insamo217
никто никогда не вернется в 2014 год)
+7
0
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Артур Хайбрахманов
"Если ты танцуешь шимми, будь готов, что шимми станцуют тебе."
+15
-3
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711M
блин, это реально крутой момент)
+15
-6
+9
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