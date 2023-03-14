Разыгрывающий «Голден Стэйт» во время матча с « » (123:112) преодолел сопротивление ветерана гостей и забросил с фолом.

Вскоре после силового прохода Карри сказал Полу: «Это тебе не 2014-й».

В 2014 году « » Пола удалось пройти «Уорриорз» в плей-офф.

«Это часть соревновательного процесса. Где-то говоришь ты, где-то сам выслушиваешь. Это часть игры», – заявил Карри после матча.

На счету 2-кратного MVP 23 очка, 7 подборов и 5 передач при 4 из 6 из-за дуги.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф