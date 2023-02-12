«Кавс» близки к подписанию Дэнни Грина

Атакующий зищитник , который покидает « » в результате выкупа контракта, близок к переходу в « ».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агентов 35-летнего игрока, стороны достигли принципиального соглашения и работают над деталями контракта.

Грин ропустил первую половину сезона из-за разрыв крестообразной связки колена. Защитник провел три матча за « », набирая в среднем 3 очка за 14,5 минуты на площадке. Перед дедлайном «Гризлис» обменяли трехкратного чемпиона в «Рокетс».

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