«Кавс» близки к подписанию Дэнни Грина

Теги возможные переходы Кливленд Хьюстон Мемфис НБА ESPN Дэнни Грин Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Атакующий зищитник Дэнни Грин, который покидает «Хьюстон» в результате выкупа контракта, близок к переходу в «Кливленд».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агентов 35-летнего игрока, стороны достигли принципиального соглашения и работают над деталями контракта.

Грин ропустил первую половину сезона из-за разрыв крестообразной связки колена. Защитник провел три матча за «Мемфис», набирая в среднем 3 очка за 14,5 минуты на площадке. Перед дедлайном «Гризлис» обменяли трехкратного чемпиона НБА в «Рокетс».

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Кэвс.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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