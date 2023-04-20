Эдриан Воджнаровски: «Будущее Джеймса Хардена в «Филадельфии» очень туманно»

Теги возможные переходы Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, разыгрывающий Джеймс Харден по окончании сезона может покинуть «Филадельфию» и вернуться в «Хьюстон».

«Будущее Джеймса Хардена в «Филадельфии» очень туманно.

«Хьюстон» очень заинтересован в нем. Думаю, многое зависит от того, выиграют ли «Сиксерс» чемпионат. В таком случае им будет легко дать Хардену крупный долгосрочный контракт. В противном случае он захочет перейти в «Хьюстон», – сказал Воджнаровски в своем подкасте.

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13 комментариев

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Roman Boroveev
Ответ demx
Нафига ему в Хьюстон возвращаться?
Дети от стиптизерш подросли, батьку просют)
+37
-2
+35
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Jerry Rodrogha
Важно не путать. 1) Когда Водж в Твиттере пишет, что есть сделка, значит она есть, а инсайд настоящий. 2) Когда Водж с видом эксперта в студии рассуждает о вероятности перехода - это вообще ничего не значит.
+19
0
+19
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Sonder
Ответ Light Yagami
В Хьюстане классная молодая банда сейчас собралась во главе с КПЖ. Если возвращать Бороду, то только на бэнч, как авторитетного ветерана, иначе он только навредит команде.
те самые знаменитые плеймейкеры джейлены грины кевины портеры а еще алперен шенгюн который в топе лиги по количеству очков на владение которые через него напихивают

великая шайка хьюстонских беспросветных шалапаев и это от их фана идет

будущее рокец еще туманнее бородинского
+16
-1
+15
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demx
Нафига ему в Хьюстон возвращаться?
+10
-1
+9
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Левая рука Хардена
Парни, я вам отвечаю, Водж гонит. Назад в Рокетс я не собираюсь!
+5
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Райли Карри
идеальный вариант для Хардена - взять титул с плаксой и вернуться в техас
+2
0
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xamer 9
Ответ Light Yagami
В Хьюстане классная молодая банда сейчас собралась во главе с КПЖ. Если возвращать Бороду, то только на бэнч, как авторитетного ветерана, иначе он только навредит команде.
Пожалуйста, расшифровывайте эти свои странные аббревиатуры. Если с топ игроками можно угадать, то зачем это делать со всеми подряд? Ребусы блин какие то.
+1
-1
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viewerigo
Ответ xamer 9
Пожалуйста, расшифровывайте эти свои странные аббревиатуры. Если с топ игроками можно угадать, то зачем это делать со всеми подряд? Ребусы блин какие то.
По версии автора понятий ГСУ, Сакрамэнтоу, Коуби (и этим не ограничивается), КПЖ - Кевин Портер-младший.
0
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0
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ЮАГ
Ответ Sonder
те самые знаменитые плеймейкеры джейлены грины кевины портеры а еще алперен шенгюн который в топе лиги по количеству очков на владение которые через него напихивают великая шайка хьюстонских беспросветных шалапаев и это от их фана идет будущее рокец еще туманнее бородинского
Главного плеймейкера забыл: Никса....)
0
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Tim Timson
Ответ viewerigo
По версии автора понятий ГСУ, Сакрамэнтоу, Коуби (и этим не ограничивается), КПЖ - Кевин Портер-младший.
ну хоть не КаПоЖуй))
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