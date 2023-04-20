Эдриан Воджнаровски: «Будущее Джеймса Хардена в «Филадельфии» очень туманно»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, разыгрывающий Джеймс Харден по окончании сезона может покинуть «Филадельфию» и вернуться в «Хьюстон».
«Будущее Джеймса Хардена в «Филадельфии» очень туманно.
«Хьюстон» очень заинтересован в нем. Думаю, многое зависит от того, выиграют ли «Сиксерс» чемпионат. В таком случае им будет легко дать Хардену крупный долгосрочный контракт. В противном случае он захочет перейти в «Хьюстон», – сказал Воджнаровски в своем подкасте.
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