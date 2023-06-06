«Рокетс» интересуются Фредом Ванвлитом, Бруком Лопесом, Кэмом Джонсоном и Диллоном Бруксом

Теги возможные переходы Хьюстон НБА Брук Лопес Джеймс Харден Фред Ванвлит Диллон Брукс Кэмерон Джонсон Баскетбол

«Хьюстон» проявляет интерес к Фреду Ванвлиту («Торонто»), Бруку Лопесу («Милуоки»), Кэму Джонсону («Бруклин») и Диллону Бруксу («Мемфис») на рынке свободных агентов.

Также «Рокетс» попытаются заполучить звездного форварда «Филадельфии» Джеймса Хардена. Ванвлит рассматривается как запасной вариант на случай, если Харден решит остаться в «Сиксерс».

«Нетс» заявили, что повторят любое предложение, которое Джонсон получит как ограниченно свободный агент.

9 кругов ада: как молодой «Хьюстон» закончил сезон

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
Если всех этих товарищей оптом взять, то могут и в плей-ин зайти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий