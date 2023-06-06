«Рокетс» интересуются Фредом Ванвлитом, Бруком Лопесом, Кэмом Джонсоном и Диллоном Бруксом

«Хьюстон» проявляет интерес к («Торонто»), («Милуоки»), («Бруклин») и («Мемфис») на рынке свободных агентов.

Также «Рокетс» попытаются заполучить звездного форварда «Филадельфии» . Ванвлит рассматривается как запасной вариант на случай, если Харден решит остаться в «Сиксерс».

«Нетс» заявили, что повторят любое предложение, которое Джонсон получит как ограниченно свободный агент.

9 кругов ада: как молодой «Хьюстон» закончил сезон