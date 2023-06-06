«Рокетс» интересуются Фредом Ванвлитом, Бруком Лопесом, Кэмом Джонсоном и Диллоном Бруксом
«Хьюстон» проявляет интерес к Фреду Ванвлиту («Торонто»), Бруку Лопесу («Милуоки»), Кэму Джонсону («Бруклин») и Диллону Бруксу («Мемфис») на рынке свободных агентов.
Также «Рокетс» попытаются заполучить звездного форварда «Филадельфии» Джеймса Хардена. Ванвлит рассматривается как запасной вариант на случай, если Харден решит остаться в «Сиксерс».
«Нетс» заявили, что повторят любое предложение, которое Джонсон получит как ограниченно свободный агент.
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