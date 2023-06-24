Антон Юдин покинет тренерский штаб ЦСКА («Перехват»)

Многолетний ассистент главного тренера ЦСКА Антон Юдин покинет клуб.

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Специалист работал с красно-синими с 2014 года. За это время в статусе помощника главного тренера он выиграл две Евролиги и по шесть раз побеждал в чемпионате России и лиге ВТБ.

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