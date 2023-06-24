ЦСКА объявил об уходе из команды тренеров Антон Юдина и Дениса Годлевского

Теги ЦСКА Антон Юдин Олег Бартунов отставки Единая лига ВТБ Сергей Ткаченко Эмил Райкович Денис Годлевский Баскетбол

ЦСКА на официальном сайте объявил о перестановках в тренерском штабе.

Для тренеров Антона Юдина и Дениса Годлевского по истечении сроков контрактов завершился этап работы в ЦСКА.

Штаб команды пополнили тренер Олег Бартунов и скаут Сергей Ткаченко.

За плечами Юдина четыре сезона в качестве игрока ЦСКА (трехкратный чемпион России) и девять – в качестве ассистента тренера. Антон работал помощником Димитриса Итудиса и Эмила Райковича, дважды выигрывал Евролигу и шесть раз – Единую лигу ВТБ.

Годлевский был частью штаба красно-синих на протяжении последних восьми лет, исполняя функции скаута, а затем и ассистента тренера. В его коллекции также два титула Евролиги и пять золотых медалей Лиги ВТБ.

Бартунов перешел на тренерскую работу в 2018 году. С апреля 2020-го Олег возглавлял столичную «Руну», с которой в последние два сезона брал серебро Суперлиги.

Ткаченко – молодой специалист, воспитанник пермского баскетбола. Его игровая карьера получилась недолгой, хотя Сергей успел отметиться в составе «Пармы» в Единой лиге ВТБ, выходил на площадку против ЦСКА и защищал цвета юниорской сборной России на ЧЕ-2017. Тренером работает с 2019 года, в последние два сезона выполнял функции ассистента в «Руне-2» в Единой молодежной лиге ВТБ.

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