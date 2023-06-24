«Майами» рассмотрит варианты обмена Тайлера Хирро. Его контракт на 120 млн долларов вступает в силу этим летом

Теги возможные переходы Майами НБА Тайлер Хирро Баскетбол

«Майами» рассмотрит варианты обмена 23-летнего защитника Тайлера Хирро.

Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Контракт Хирро на 4 года и 120 миллионов долларов вступает в силу этим летом. Отмечается, что данный момент подталкивает руководство «Хит» к изучению рынка.

В минувшем сезоне Тайлер набирал 20,1 очка, 5,4 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

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3 комментария

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Bunyod Turgunov
Обменяйте на Пула
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Anastasiia Khvorostova
Сначала дают жирные контакты, а потом хотят спихнуть.

Что Пул, что Хирро пробили себе грузовик с деньгами, но остаться с таким контрактом в своей команде, видимо, в сделку не входило
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Максим Максимов
Ток что Райли говорил ,что это ключевой игрок команды
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