« » рассмотрит варианты обмена 23-летнего защитника .

Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Контракт Хирро на 4 года и 120 миллионов долларов вступает в силу этим летом. Отмечается, что данный момент подталкивает руководство «Хит» к изучению рынка.

В минувшем сезоне Тайлер набирал 20,1 очка, 5,4 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

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