«Майами» рассмотрит варианты обмена Тайлера Хирро. Его контракт на 120 млн долларов вступает в силу этим летом
«Майами» рассмотрит варианты обмена 23-летнего защитника Тайлера Хирро.
Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
Контракт Хирро на 4 года и 120 миллионов долларов вступает в силу этим летом. Отмечается, что данный момент подталкивает руководство «Хит» к изучению рынка.
В минувшем сезоне Тайлер набирал 20,1 очка, 5,4 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.
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Что Пул, что Хирро пробили себе грузовик с деньгами, но остаться с таким контрактом в своей команде, видимо, в сделку не входило