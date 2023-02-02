Тайлер Хирро: «Вижу себя игроком уровня Матча всех звезд»

Теги возможные переходы Майами НБА Матч всех звезд НБА Тайлер Хирро Баскетбол

Защитник «Майами» Тайлер Хирро рассказал, как отреагирует, если его не вызовут на Матч всех звезд.

«Разочарования не будет. Я вижу себя игроком уровня Матча всех звезд. Но на Востоке много хороших защитников. Множество отличных игроков. Я все еще молод, все еще учусь. В какой-то момент поеду на Матч звезд. Так что не волнуюсь сейчас», – сказал Хирро.

Тайлер набирает 20,2 очка, 5,8 подбора и 4,3 передачи за игру при 37,2% из-за дуги.

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6 комментариев

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skreamer
В своих мечтах?
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Дмитрий Сологубов
Человек болен.Звёздная болезнь называется, после череды успешных трёшек.
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armageddon123456
Хреново видишь значит, купи очки
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Budabuda
для матча всех звёзд Хиро не достаёт немножко Power и Motivated
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Serik Alik
🗿🗿🗿🗿🗿
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mqh9pzrxgf
Видеть себя хирро может хоть королем мира)
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