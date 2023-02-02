Защитник « » рассказал, как отреагирует, если его не вызовут на Матч всех звезд.

«Разочарования не будет. Я вижу себя игроком уровня всех звезд. Но на Востоке много хороших защитников. Множество отличных игроков. Я все еще молод, все еще учусь. В какой-то момент поеду на Матч звезд. Так что не волнуюсь сейчас», – сказал Хирро.

Тайлер набирает 20,2 очка, 5,8 подбора и 4,3 передачи за игру при 37,2% из-за дуги.

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