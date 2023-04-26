Брайан Уиндхорст: «Майами» будет в числе претендентов на Дэмиана Лилларда»
По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Майами» попытается заполучить звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, если тот окажется на рынке обменов.
«Я думаю, что «Хит» будет искать еще одну звезду. Я бы включил их в число претендентов на Дэмиана Лилларда, если Дэмиана в конечном итоге обменяют.
Если он выйдет на рынок, думаю, «Хит» тоже будут в списке. Но не уверен, что у них будет достаточно активов, чтобы заполучить Лилларда. Их предложение, скорее всего, будет строиться вокруг Тайлера Хирро, который только что получил травму. Я подозреваю, что они предложат его и драфт-пики», – сказал Уиндхорст.
а вот разыгрывающего, в случае ухода Лилларда, не будет (если не драфтанут Скута), а Лаури им вряд ли нужен