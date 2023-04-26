Брайан Уиндхорст: «Майами» будет в числе претендентов на Дэмиана Лилларда»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Брайан Уиндхорст Тайлер Хирро Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Майами» попытается заполучить звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, если тот окажется на рынке обменов.

«Я думаю, что «Хит» будет искать еще одну звезду. Я бы включил их в число претендентов на Дэмиана Лилларда, если Дэмиана в конечном итоге обменяют.

Если он выйдет на рынок, думаю, «Хит» тоже будут в списке. Но не уверен, что у них будет достаточно активов, чтобы заполучить Лилларда. Их предложение, скорее всего, будет строиться вокруг Тайлера Хирро, который только что получил травму. Я подозреваю, что они предложат его и драфт-пики», – сказал Уиндхорст.

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5 комментариев

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Дмитрий Чирко
Нужно очень много пиков, чтобы уравнять Лилларда и Хирро. Не уверен, что у них столько есть.
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М О Р И А Р Т И
это будет мега обмен
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Herodotus
Херро
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FEF2
лиллард это уже почти кемба, не нужен
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udod
у Портленда на АЗ Саймонс, и их главная на сегодня надежда - Шарп, зачем ещё Хирро?
а вот разыгрывающего, в случае ухода Лилларда, не будет (если не драфтанут Скута), а Лаури им вряд ли нужен
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