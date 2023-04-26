Брайан Уиндхорст: «Майами» будет в числе претендентов на Дэмиана Лилларда»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, « » попытается заполучить звездного разыгрывающего « » , если тот окажется на рынке обменов.

«Я думаю, что «Хит» будет искать еще одну звезду. Я бы включил их в число претендентов на Дэмиана Лилларда, если Дэмиана в конечном итоге обменяют.

Если он выйдет на рынок, думаю, «Хит» тоже будут в списке. Но не уверен, что у них будет достаточно активов, чтобы заполучить Лилларда. Их предложение, скорее всего, будет строиться вокруг , который только что получил травму. Я подозреваю, что они предложат его и драфт-пики», – сказал Уиндхорст.

25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня