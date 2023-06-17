«Майами» пытается приобрести Брэдли Била, не отдавая Тайлера Хирро
«Майами» пытается приобрести у «Вашингтона» атакующего защитника Брэдли Била (29 лет, 191 см), не включая в сделку Тайлера Хирро (23 года, 196 см), сообщает журналист The Miami Herald Энтони Чанг со ссылкой на источники из лиги.
«Вашингтон» ведет серьезные переговоры с «Майами» и «Финиксом» по возможному обмену Била.
Летом прошлого года 29-летний защитник подписал с «Уизардс» новый 5-летний контракт на 251 миллион долларов. Бил является единственным действующим игроком НБА, у кого в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.
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Я думаю, что если Лилларда не выставят на обмен (судя по всему), то вариантов особо то и нет, так что не знаю, чем тут торговаться. Лаури+Робинсон+пачка коврижек? судя по тому, что Вашингтон соирается наконец-то взяться за голову(не утверждаю, но хотелось бы), то как-то не очень обмен в ту сторону.