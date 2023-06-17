«Майами» пытается приобрести Брэдли Била, не отдавая Тайлера Хирро

Теги возможные переходы Майами НБА Вашингтон Брэдли Бил Тайлер Хирро Баскетбол

«Майами» пытается приобрести у «Вашингтона» атакующего защитника Брэдли Била (29 лет, 191 см), не включая в сделку Тайлера Хирро (23 года, 196 см), сообщает журналист The Miami Herald Энтони Чанг со ссылкой на источники из лиги.

«Вашингтон» ведет серьезные переговоры с «Майами» и «Финиксом» по возможному обмену Била.

Летом прошлого года 29-летний защитник подписал с «Уизардс» новый 5-летний контракт на 251 миллион долларов. Бил является единственным действующим игроком НБА, у кого в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.

Чудо-поход «Хит» немыслим без самого важного – панамок Тайлера Хирро

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9 комментариев

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korj88
Ответ RAMIK
Расскажите что ещё может предложить Хит? Робинсон имеет отрицательную стоимость учитывая его контракт. Адебайо думаю не отдадут.
А Бил прям сильно положительную стоимость имеет с таким контрактом и такой игрой в прошлом сезоне?
+6
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Radovan
аххаха, это как, Лаури+Робинсон+кто-то из родственников Уингера в заложниках?) другого варианта не вижу
+4
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DirtyHarry 44
Удачи)
Опять будут ходить вокруг да около в итоге подпишут Патрика Беверли.
Я думаю, что если Лилларда не выставят на обмен (судя по всему), то вариантов особо то и нет, так что не знаю, чем тут торговаться. Лаури+Робинсон+пачка коврижек? судя по тому, что Вашингтон соирается наконец-то взяться за голову(не утверждаю, но хотелось бы), то как-то не очень обмен в ту сторону.
+3
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+3
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Sergio19882007
Батлера на Била)
+2
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Максим Усков
Ответ RAMIK
Я думаю тут дело в организации, а не игроке больше.
Организация хочет скинуть Била любой ценой. Контракт стоимостью 251 миллиона долларов с новым CBA и no trade clause это повеситься можно.
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Dark Lion
Ответ Pavel Gurin
Если Райли , без потери Хирро провернет , это будет и правда итальянский грабеж . Дон Райли , мое уважение 😁. Лаури - Робинсон , думаю если Струса еще отправят , то это подарок для всех фанов Майами будет
Струса за что? За такие бабки крутой игрок
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