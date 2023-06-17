« » пытается приобрести у « » атакующего защитника (29 лет, 191 см), не включая в сделку Тайлера Хирро (23 года, 196 см), сообщает журналист The Miami Herald Энтони Чанг со ссылкой на источники из лиги.

«Вашингтон» ведет серьезные переговоры с «Майами» и «Финиксом» по возможному обмену Била.

Летом прошлого года 29-летний защитник подписал с «Уизардс» новый 5-летний контракт на 251 миллион долларов. Бил является единственным действующим игроком , у кого в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.

Чудо-поход «Хит» немыслим без самого важного – панамок Тайлера Хирро