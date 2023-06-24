Защитник Хайме Хакес считает, что быстро впишется в « », который выбрал его под 18-м номером на драфте-2023.

«Я знаю, на чем держится эта организация. А именно на характере и желании работать, стремлении стать лучшей версией себя. Все эти вещи характеризуют и меня, так было всегда. Я отлично справлялся в UCLA под руководством тренера Мика Кронина, который исповедует похожие ценности. Думаю, адаптация в «Майами» пройдет легко, потому что последние четыре года этим я и жил», – заявил Хакес.

В минувшем розыгрыше NCAA Хайме набирал 17,8 очка, 8,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023