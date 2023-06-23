Джейк Фишер: «Майами» будет изучать возможности обмена Тайлера Хирро»

Теги Майами НБА Тайлер Хирро Баскетбол

«Майами» может расстаться с защитником Тайлером Хирро в это межсезонье.

«Обмен Пула, который подписал почти такой же контракт, как и Тайлер Хирро прошлым летом, только усилил разговоры со стороны о том, что «Майами» будет изучать возможности для обмена защитника еще до вступления его нового соглашения в силу – даже с учетом того, что «Хит» дошли до финала НБА без Хирро в составе из-за сломанной руки», – пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

В октябре Хирро подписал 4-летний контракт на сумму 120 млн долларов.

В минувшем регулярном чемпионате Хирро набирал в среднем 20,1 очка, 5,4 подбора и 4,2 передачи за игру, реализуя 43,9% бросков с игры и 37,8% из-за дуги.

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