Костас Адетокумбо достиг устной договоренности с «Фенербахче»

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«Фенербахче» договорился с форвардом Костасом Адетокумбо (25 лет, 208 см) о контракте, пишет греческий портал SDNA.

Недавно Адетокумбо был отчислен из «Чикаго». В середине октября он подписал двустороннее соглашение с этой командой, но так и не провел ни одного матча.

В прошлом сезоне младший брат двукратного MVP НБА Янниса Адетокумбо («Милуоки») выступал в Евролиге за французский «Виллербан», набирая в среднем 6,2 очка и 2,8 подбора за 13,5 минуты на площадке.

Также Костас Адетокумбо принял участие в Евробаскете-2022 в составе сборной Греции, которую возглавляет главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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