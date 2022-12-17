Костас Адетокумбо достиг устной договоренности с «Фенербахче»

«Фенербахче» договорился с форвардом Костасом Адетокумбо (25 лет, 208 см) о контракте, пишет греческий портал SDNA.

Недавно Адетокумбо был отчислен из « ». В середине октября он подписал двустороннее соглашение с этой командой, но так и не провел ни одного матча.

В прошлом сезоне младший брат двукратного MVP НБА Янниса Адетокумбо (« ») выступал в за французский «Виллербан», набирая в среднем 6,2 очка и 2,8 подбора за 13,5 минуты на площадке.

Также Костас Адетокумбо принял участие в Евробаскете-2022 в составе сборной Греции, которую возглавляет главный тренер « » Димитрис Итудис.

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