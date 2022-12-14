«Фенербахче» интересуется Костасом Адетокумбо

ведет переговоры с форвардом Костасом Адетокумбо (25 лет, 208 см), сообщает обозреватель SDNA Толис Котциас.

В октябре Адетокумбо подписал двустороннее соглашение с «Чикаго», но по-прежнему не сыграл ни одного матча в регулярном чемпионате-2022/23.

Младший брат двукратного MVP НБА Янниса Адетокумбо («Милуоки») провел три сезона НБА, выступая за и . Большую часть времени он играл в фарм-командах.

В прошлом сезоне Адетокумбо выступал в за французский «Виллербан», набирая в среднем 6,2 очка и 2,8 подбора за 13,5 минуты на площадке.

Также форвард принял участие в Евробаскете-2022 в составе сборной Греции, которую возглавляет главный тренер «Фенербахче» .

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда