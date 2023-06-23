«Миннесота» отклонила все поступившие предложения по Джейдену Макдэниелсу

Теги Миннесота НБА Джейден Макдэниэлс Баскетбол

«Миннесота» намерена сохранить форварда Джейдена Макдэниелса в команде.

«По словам источников в лиге, «Вулвз» получили множество предложений по Джейдену Макдэниелсу, причем команды со всего драфта звонили и интересовались его доступностью.

«Вулвз» отклонили все предложения, рассматривая Макдэниелса как важную часть будущего команды», – пишет журналист The Athletic Джон Крашински.

22-летний форвард является одним из лучших персональных защитников НБА. В прошедшем сезоне Макдэниелс набирал в среднем 12,1 очка, реализуя 51,7% бросков с игры и 39,8% из-за дуги.

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3 комментария

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Tim Timson
нервишки ему только подлечите)
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dev0
Good for them как гврится
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