Джейден Макдэниелс сломал руку, ударив стену в подтрибунном помещении

Теги Лейкерс Миннесота НБА Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс сломал руку, ударив со злости стену в потрибунном помещении, сообщают инсайдеры.

После инцидента игрок был замечен сидящим на скамейке с приложенным к руке льдом. Сроки восстановления баскетболиста не сообщаются.

«Миннесота» обыграла «Новый Орлеан» и поднялась на 8-ю строчку в Западной конференции. Им предстоит встретиться с «Лейкерс» послезавтра в рамках турнира плей-ин. Проигравший сыграет с победителем пары «Оклахома» – «Пеликанс».

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10 комментариев

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Егор Никитин
Лан хоть в шутер не стал играть
0
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Xell
Ответ Mur89
Мдаа, болельщики Лейкерс думаю очень рады
Лейкерс дома итак подтащут
0
-1
-1
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Сади Самедов
сказочный
+3
0
+3
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Правая нога Дрэймонда Грина
Самовыпилился
+1
0
+1
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Drinkinss
гобер врезал андерсону - теперь его по хорошему отстранить надо, а этот руку сломал в подтрибунном помещении :)))) мощь канеш...
+2
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+2
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diego22
Это дятел сломал руку перед плей-инн...
+3
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Артём Погореленко
Ну за такую глупость надо лишить уголь зп за этот и следующие месяцы до начала сезона
+2
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+2
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Mur89
Мдаа, болельщики Лейкерс думаю очень рады
+3
0
+3
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Tim Timson
Миннесота в ударе и огне сегодня))
+8
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+8
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fRsk
Без комментариев)
+7
-1
+6
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