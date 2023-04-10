Джейден Макдэниелс сломал руку, ударив стену в подтрибунном помещении

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс сломал руку, ударив со злости стену в потрибунном помещении, сообщают инсайдеры.

После инцидента игрок был замечен сидящим на скамейке с приложенным к руке льдом. Сроки восстановления баскетболиста не сообщаются.

« » обыграла «Новый Орлеан» и поднялась на 8-ю строчку в Западной конференции. Им предстоит встретиться с « » послезавтра в рамках турнира плей-ин. Проигравший сыграет с победителем пары «Оклахома» – «Пеликанс».