Джейден Макдэниелс сломал две пястные кости

Теги Миннесота НБА Марвин Бэгли Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс диагностирован с переломами 3-й и 4-й пястных костей.

Баскетболист сломал руку, ударив со злости стену в потрибунном помещении во время матча с «Новым Орлеаном» (113:108). Сроки восстановления игрока не сообщаются.

Марвин Бэгли («Детройт») получил аналогичную травму в начале этого сезона и пропустил 19 матчей (54 дня). Однако, Бэгли был прооперирован, а Макдэниэлсу лишь наложили гипс.

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7 комментариев

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carmelo hot sause
Где-то один Стадемайр посмотрел на огнетушитель и с ухмылкой сказал: "Не одни мы такие..."
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Holo Dilnick
"Диагностирован с переломами"? Те редакторы должны быть имея тяжёлое время, пытаясь и делая литературные переводы из английского языка. Путь идти, держите вверх хорошую работу!
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Consistency
Миннесота просто как человек, которого заперли в комнате на долгие годы, и который теперь боится выйти на улицу. Они настолько привыкли уютно рыбачить уже в апреле, что теперь панически боятся плей-офф и если вдруг туда как-то умудряются попасть, делают все, чтобы оттуда поскорее смыться, и чтобы этот ужас не повторялся. Вон Батлер их туда вытащил - тут же его слили от греха подальше. В том году вышли - пришлось Таунсу спрятаться, замаскировавшись под кеглю, чтобы этот кошмар поскорее закончился. В этом году обменяли все будущее команды на простите меня Руди Гобера, чтобы в ближайшие лет пять уж точно ни на что не претендовать, но зачем-то заползли в последнем матче в восьмерку, спасибо еще Сильверу за плей-ин, пришлось экстренно импровизировать на ходу - один руку сломал, другого отстранили. Осталось Эдвардсу слабительного подсыпать, чтобы наверняка)))
+9
-2
+7
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xamer 9
Ответ RayRay
А кто там в своё время психанул ,что ударил огнетушитель и порезался стеклом ?
Амаре Стадемайр, в первом раунде плей-офф с Майами в 2012. Никс вылетели 4-1, травма Амаре ничего не изменила, потому что в первом матче они отлетели 67:100 и всем всё понятно было.
+1
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+1
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Consistency
Ответ RayRay
А кто там в своё время психанул ,что ударил огнетушитель и порезался стеклом ?
Амаре вроде
+3
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+3
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RayRay
А кто там в своё время психанул ,что ударил огнетушитель и порезался стеклом ?
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ДИКАНЬ
Пожалуй, Дирку стоит консультировать молодёжь, как ломать стены, не ломая рук
+10
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