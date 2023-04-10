Джейден Макдэниелс сломал две пястные кости

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс диагностирован с переломами 3-й и 4-й пястных костей.

Баскетболист сломал руку, ударив со злости стену в потрибунном помещении во время матча с «Новым Орлеаном» (113:108). Сроки восстановления игрока не сообщаются.

(«Детройт») получил аналогичную травму в начале этого сезона и пропустил 19 матчей (54 дня). Однако, Бэгли был прооперирован, а лишь наложили гипс.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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