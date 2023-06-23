Дэмиан Лиллард не обсуждал с «Портлендом» драфт и свое будущее в клубе (Крис Хэйнс)

Теги Портленд НБА драфт НБА Дэмиан Лиллард Скут Хендерсон Джо Кронин Крис Хэйнс Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард не обсуждал с «Портлендом» «в недавнем времени» драфт и свое будущее в клубе.

Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс после драфта, который состоялся в четверг.

При этом генеральный менеджер «Блэйзерс» Джо Кронин на пресс-конференции после церемонии заявил, что провел «долгую беседу» с Лиллардом во вторник, а также находился в контакте с агентом игрока Аароном Гудвином перед драфтом.

«Портленд» выбрал под 3-м номером Скута Хендерсона. Ранее сообщалось, что Лиллард может покинуть «Блэйзерс», если клуб не обменяет пик на звездного ветерана.

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6 комментариев

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Eins One
лучше бы лиллард запросил обмен и переехал в какую нибудь другую команду где гораздо выше шанс для него выиграть перстень, а Портленд мог бы спокойно развивать таланты которые есть у них, ведь многие я думаю прекрасно осознают что Дейм там уже ничего не выиграет
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SL90
Надеюсь у лилларда хватит душка наконец-то запросить обмен
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armageddon123456
Да блин, пусть уже руководство найдет у себя кохонес и сольет Демьяна куда-нибудь. Взяли молодого топаря, развивайте его, франчайз на смену Лилларду готовый же. А так если Демьяна оставлять еще и Скут взгрустнет, ему мяч нужен, а в ПТБ его Лиллард не отдаст. Получится что пикнули в пустоту. Не, Лилларда надо сплавлять им
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Евгений Денисов
требование обмена через 3, 2, 1...
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Eins One
Ответ Stranfio
В Майами тогда уж.
ну как фанат Майами конечно бы я хотел обмен дейма именно туда для повышения шанса на чемпионство для всех, но не писал об этом для того чтобы не получать ответы по типу "очередной фанат Майами и глупых усилений для флодидцев"
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