Звездный разыгрывающий « » не обсуждал с «Портлендом» «в недавнем времени» драфт и свое будущее в клубе.

Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс после драфта, который состоялся в четверг.

При этом генеральный менеджер «Блэйзерс» Джо Кронин на пресс-конференции после церемонии заявил, что провел «долгую беседу» с Лиллардом во вторник, а также находился в контакте с агентом игрока Аароном Гудвином перед драфтом.

«Портленд» выбрал под 3-м номером . Ранее сообщалось, что Лиллард может покинуть «Блэйзерс», если клуб не обменяет пик на звездного ветерана.

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