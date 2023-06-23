Стивен Эй Смит: «Вчерашний драфт – идеальная отговорка для Дэмиана Лилларда, чтобы запросить обмен»

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит считает, что разыгрывающий « » Дэмиан Лиллард имеет полное право запросить обмен после бездействия организации в усилении состава.

«Прошлый вечер, когда «Блэйзерс» выбрали под 3-м пиком, – идеальная отговорка для , чтобы запросить обмен. Хендерсон будет крутым игроком, против него у меня ничего нет. Однако таким образом «Портленд» ничего не добьется.

Вы не являетесь претендентами на чемпионство. Не могу уже сосчитать, сколько раз я сказал за последние году, что Дэмиану Лилларду надо убираться из Орегона. Конечно же, «Блэйзерс» не хотят с ним расставаться, но они не смогли собрать для него чемпионскую команду. Ты оставался там достаточно долго – пора двигаться дальше, Дэмиан Лиллард», – сказал Смит в эфире First Take.

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