Стивен Эй Смит: «Вчерашний драфт – идеальная отговорка для Дэмиана Лилларда, чтобы запросить обмен»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Стивен Эй Смит Скут Хендерсон Баскетбол

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит считает, что разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард имеет полное право запросить обмен после бездействия организации в усилении состава.

«Прошлый вечер, когда «Блэйзерс» выбрали Скута Хендерсона под 3-м пиком, – идеальная отговорка для Дэмиана Лилларда, чтобы запросить обмен. Хендерсон будет крутым игроком, против него у меня ничего нет. Однако таким образом «Портленд» ничего не добьется.

Вы не являетесь претендентами на чемпионство. Не могу уже сосчитать, сколько раз я сказал за последние году, что Дэмиану Лилларду надо убираться из Орегона. Конечно же, «Блэйзерс» не хотят с ним расставаться, но они не смогли собрать для него чемпионскую команду. Ты оставался там достаточно долго – пора двигаться дальше, Дэмиан Лиллард», – сказал Смит в эфире First Take.

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18 комментариев

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Лиллард унижатель!
Ну расскажите, кого и главное как надо ПТБ получить, чтобы стать сильнее Денвера и Финикса.
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Rick Sorkin
Через неделю Лилларду 33. В здравом уме много за него никто не даст.
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Roman Boroveev
Ответ Лиллард унижатель!
Ну расскажите, кого и главное как надо ПТБ получить, чтобы стать сильнее Денвера и Финикса.
Ну хорошо, получат они звезду, но хорошо если во второй раунд попадут все равно
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scorp19
Ок, только Лиллард должен понимать что любая команда в которую он попадёт в результате обмена уже не будет весомым претендентом на титул. Потому что придётся отдавать достаточно много за него, ведь за чипсы и газировку ПТБ не будут менять Лилю. По крайней мере хочется в это верить, что они не похерят будущее команды ради "сказать спасибо Лилларду" и сделать всё что он хочет. Возможный пакет от Хит в виде Лаури, Хирро и Робинсона это курам на смех.
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NikolayOss
Складывается впечатление, что Стивен Эй больше всех хочет чтоб Дейм ушёл из ПТБ. Либо ему приплачивают продвигать эту идею на национальном телевидении, уж очень он настаивает.
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Nightyork97
Ответ Rick Sorkin
Через неделю Лилларду 33. В здравом уме много за него никто не даст.
За 35 летнего Дюранта отгрузили будь здоров. В отличие от Хардена, Роуза, Уолла, Кемба Уокеров и многих PG его поколения он один из многих кто выдает такую линейку. Пока просадок в его игре нет. Клуб не будет особо торговаться, Лиллард тут в таком статусе, что выберет любой клуб и сделку одобрят. Исторический игрок для ПТБ, с ним не просто так возятся столько лет.
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Daishi
Сношения Демьяна и Портленда приняли токсичный и кровососущий характер и если Демьян любит команду, то именно сейчас и надо куда-то переходить. Его стоимость все еще велика, Портленд за него получит и хлеб и масло и колбасу и икру и дофинуа в сухарях..)) Это будет не драпанье в глазах общественности, а последний акт лояльности. :)
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МЗ
Ответ Лиллард унижатель!
Ну расскажите, кого и главное как надо ПТБ получить, чтобы стать сильнее Денвера и Финикса.
100% согласен. Как будто есть такое вот идеальное решение, которое сразу даст Портленду мощь уровня Финикса или тем более Денвера.
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mqh9pzrxgf
Ответ Pavel Gurin
против Финикса , достаточно иметь хорошую ротацию и грамотную защиту🌚. Против Денвера только Надежда что никто не попадет и Йокич выдаст худший матч в жизни
В прошлом плове йокич хорошо играл и это не помогло Денверу, тут вопрос что не достаточно 1 играть хорошо
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xamer 9
Ответ Лиллард унижатель!
Ну расскажите, кого и главное как надо ПТБ получить, чтобы стать сильнее Денвера и Финикса.
Финикс еще пока непонятно что из себя представляет. Команда пока из 4 звезд и кучи нестабильных ролевиков. Рановато их в один ряд с Денвером ставить.
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Pavel Gurin
Ответ Лиллард унижатель!
Ну расскажите, кого и главное как надо ПТБ получить, чтобы стать сильнее Денвера и Финикса.
против Финикса , достаточно иметь хорошую ротацию и грамотную защиту🌚. Против Денвера только Надежда что никто не попадет и Йокич выдаст худший матч в жизни
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pele_kan
Ответ Лиллард унижатель!
Ну расскажите, кого и главное как надо ПТБ получить, чтобы стать сильнее Денвера и Финикса.
так перестройка же
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Pavel Gurin
Ответ mqh9pzrxgf
В прошлом плове йокич хорошо играл и это не помогло Денверу, тут вопрос что не достаточно 1 играть хорошо
Да - да , забыл упомянуть, что у Денвера был ростер весь здоровый и никто не ломался в ПО
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mqh9pzrxgf
Ответ Pavel Gurin
Да - да , забыл упомянуть, что у Денвера был ростер весь здоровый и никто не ломался в ПО
Последние годы куча травм в ПО определяло победителя к сожалению
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