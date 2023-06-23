«Портленд» подписал 10-дневный контракт с незадрафтованным Антуаном Дэвисом

Теги Портленд НБА NCAA Баскетбол

«Портленд» заключил 10-дневное соглашение с незадрафтованным разыгрывающим Антуаном Дэвисом (24 года, 185 см).

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Дэвис провел сезон-2022/23 в составе «Детройт Мерси Тайтнс».

Защитник набирал в среднем 28,2 очка, 3 подбора и 3,6 передачи, реализуя 41,4% бросков с игры и 41,2% из-за дуги.

Дэвис набрал 3 664 очка за карьеру в студенческом баскетболе – и остался в трех очках от рекорда Пита Маравича.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей

Анализ финала НБА через типы владений

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gangstarr
Дэйм передумал паковать чемоданы после такого подписания, наверно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Зачем еще один защитник, в команде их явный избыток. Либо будут менять скута и саймонса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий