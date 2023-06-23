«Портленд» подписал 10-дневный контракт с незадрафтованным Антуаном Дэвисом
«Портленд» заключил 10-дневное соглашение с незадрафтованным разыгрывающим Антуаном Дэвисом (24 года, 185 см).
Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Дэвис провел сезон-2022/23 в составе «Детройт Мерси Тайтнс».
Защитник набирал в среднем 28,2 очка, 3 подбора и 3,6 передачи, реализуя 41,4% бросков с игры и 41,2% из-за дуги.
Дэвис набрал 3 664 очка за карьеру в студенческом баскетболе – и остался в трех очках от рекорда Пита Маравича.
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