Дэмиан Лиллард готов дать «Портленду» больше времени на усиление. Собирается дождаться открытия рынка
Звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард готов дать «Портленду» больше времени на усиление состава.
Как рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Лиллард дождется открытия рынка свободных агентов 1 июля и посмотрит, какие действия предпримет клуб. Тогда он и примет решение о том, останется ли в команде, в которой пока провел всю карьеру в НБА.
«Портленд» выбрал под 3-м номером Скута Хендерсона. Ранее сообщалось, что Лиллард может покинуть «Блэйзерс», если клуб не обменяет пик на звездного ветерана.
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023
Куда смотреть?
Сейчас главное, чтоб до конца эту линию догнул и не психанул с обменом Скута (потому что это будет полный идиотизм).
Потенциально самый интригующий атлетичный бэккорт в лиге на ближайшие 10-13 лет у нас уже в кармане. И отдать сейчас кого-то из пары Скут/Шарп будет преступлением перед баскетболом.
По мне так просто поставить Дэйма перед фактом: хочешь остаться и развивать молодых - погнали! Через лет 5 у тебя (хоть и на закате) но будет шанс выиграть с ними гайку. Да уже не в роли первой скрипки, но это было бы действительно красивое завершение этой истории. Выиграть с родным клубом. Не хочешь - обмен со всеми почестями.
Но ещё раз говорю, я НЕ ПРОТИВ, чтобы Дэйм остался. Но решение за ним.
Матчи смотреть не пробовал? Как его Биллапс использовал вплоть до марта.
https://www.sports.ru/basketball/1115247385-novyj-orlean-ne-predlagal-drugim-komandam-obmen-zajona-uilyamsona-vodz.html
А уж как он разнообразно эти очки набирал... У него огромный набор скиллов. Там Саймонс отдыхает.
Впрочем, кому я это объясняю. Ты своим комментарием себя изначально дискредитировал.