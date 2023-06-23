Звездный разыгрывающий готов дать « » больше времени на усиление состава.

Как рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Лиллард дождется открытия рынка свободных агентов 1 июля и посмотрит, какие действия предпримет клуб. Тогда он и примет решение о том, останется ли в команде, в которой пока провел всю карьеру в НБА.

«Портленд» выбрал под 3-м номером . Ранее сообщалось, что Лиллард может покинуть «Блэйзерс», если клуб не обменяет пик на звездного ветерана.

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