Дэмиан Лиллард готов дать «Портленду» больше времени на усиление. Собирается дождаться открытия рынка

Теги Портленд НБА драфт НБА Дэмиан Лиллард Шэмс Чарания Скут Хендерсон Баскетбол

Звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард готов дать «Портленду» больше времени на усиление состава.

Как рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Лиллард дождется открытия рынка свободных агентов 1 июля и посмотрит, какие действия предпримет клуб. Тогда он и примет решение о том, останется ли в команде, в которой пока провел всю карьеру в НБА.

«Портленд» выбрал под 3-м номером Скута Хендерсона. Ранее сообщалось, что Лиллард может покинуть «Блэйзерс», если клуб не обменяет пик на звездного ветерана.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NastyNay
«Один человек, которому я доверяю, вчера сказал мне, что к четвергу Зайона уже не будет в составе «Пеликанс». Я такой: «Cерьезно?». А он говорит: «Просто смотри», – сказал Симмонс в эфире своего подкаста.

Куда смотреть?
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryan T.
Ответ Nightyork97
Сказки, Портленд сам закрыл пока что переговоры. Вот эта торговля пиком в открытую немного смущает, клубы понимают ситуацию Портленда и специально выжидают момент нагреть ПТБ. За последние драфты под 3 пиком уходили : Джабари Смит, Мобли, Ламело, Баррет, Дончич, Тейтум, Джейлен Браун, Окафор, Эмбиид. В жизни не поверю, что 3 пик + Саймонс никого не заинтересовали. Скидывают Зайонов, Порзингисов или оверпрайс за Бриджеса выставляют. Респект Кронину, что не стал накидывать сверху Скута и Саймонса. Хендерсон просто машина по сравнению со школьниками Томпсонами, он их просто раздавит прямо сейчас и перспективнее как по мне. Посмотрим кто еще останется в плюсе. ПТБ исторически выращивает отличных PG/SG.
Кронин пока вообще кремень. Не прогибается под гуньдёж Лилларда. Прессуха спокойная, хладнокровная.
Сейчас главное, чтоб до конца эту линию догнул и не психанул с обменом Скута (потому что это будет полный идиотизм).
Потенциально самый интригующий атлетичный бэккорт в лиге на ближайшие 10-13 лет у нас уже в кармане. И отдать сейчас кого-то из пары Скут/Шарп будет преступлением перед баскетболом.
По мне так просто поставить Дэйма перед фактом: хочешь остаться и развивать молодых - погнали! Через лет 5 у тебя (хоть и на закате) но будет шанс выиграть с ними гайку. Да уже не в роли первой скрипки, но это было бы действительно красивое завершение этой истории. Выиграть с родным клубом. Не хочешь - обмен со всеми почестями.
Но ещё раз говорю, я НЕ ПРОТИВ, чтобы Дэйм остался. Но решение за ним.
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Сказки, Портленд сам закрыл пока что переговоры. Вот эта торговля пиком в открытую немного смущает, клубы понимают ситуацию Портленда и специально выжидают момент нагреть ПТБ. За последние драфты под 3 пиком уходили : Джабари Смит, Мобли, Ламело, Баррет, Дончич, Тейтум, Джейлен Браун, Окафор, Эмбиид. В жизни не поверю, что 3 пик + Саймонс никого не заинтересовали. Скидывают Зайонов, Порзингисов или оверпрайс за Бриджеса выставляют. Респект Кронину, что не стал накидывать сверху Скута и Саймонса. Хендерсон просто машина по сравнению со школьниками Томпсонами, он их просто раздавит прямо сейчас и перспективнее как по мне. Посмотрим кто еще останется в плюсе. ПТБ исторически выращивает отличных PG/SG.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cubs-V
Ответ NastyNay
«Один человек, которому я доверяю, вчера сказал мне, что к четвергу Зайона уже не будет в составе «Пеликанс». Я такой: «Cерьезно?». А он говорит: «Просто смотри», – сказал Симмонс в эфире своего подкаста. Куда смотреть?
В завтрашний день.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Зуев
Ответ Cosstigan
как же это сага с Лилардом надоела , при всем уважении к нему..
Так это же блоггеры-инсайдеры больше разгоняют )))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryan T.
Ответ billfan
Отдать Шарпа с 10-ю очками в среднем за игру — это преступление?😁
На минуты его глянь. И 5/6 сезона их было почти вдвое меньше. Ты всех 19-летних новичков по PPG в первый сезон меришь?
Матчи смотреть не пробовал? Как его Биллапс использовал вплоть до марта.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Коля 026
Ответ Ryan T.
Кронин пока вообще кремень. Не прогибается под гуньдёж Лилларда. Прессуха спокойная, хладнокровная. Сейчас главное, чтоб до конца эту линию догнул и не психанул с обменом Скута (потому что это будет полный идиотизм). Потенциально самый интригующий атлетичный бэккорт в лиге на ближайшие 10-13 лет у нас уже в кармане. И отдать сейчас кого-то из пары Скут/Шарп будет преступлением перед баскетболом. По мне так просто поставить Дэйма перед фактом: хочешь остаться и развивать молодых - погнали! Через лет 5 у тебя (хоть и на закате) но будет шанс выиграть с ними гайку. Да уже не в роли первой скрипки, но это было бы действительно красивое завершение этой истории. Выиграть с родным клубом. Не хочешь - обмен со всеми почестями. Но ещё раз говорю, я НЕ ПРОТИВ, чтобы Дэйм остался. Но решение за ним.
Поддерживаю комментарий.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
Ответ Ryan T.
Кронин пока вообще кремень. Не прогибается под гуньдёж Лилларда. Прессуха спокойная, хладнокровная. Сейчас главное, чтоб до конца эту линию догнул и не психанул с обменом Скута (потому что это будет полный идиотизм). Потенциально самый интригующий атлетичный бэккорт в лиге на ближайшие 10-13 лет у нас уже в кармане. И отдать сейчас кого-то из пары Скут/Шарп будет преступлением перед баскетболом. По мне так просто поставить Дэйма перед фактом: хочешь остаться и развивать молодых - погнали! Через лет 5 у тебя (хоть и на закате) но будет шанс выиграть с ними гайку. Да уже не в роли первой скрипки, но это было бы действительно красивое завершение этой истории. Выиграть с родным клубом. Не хочешь - обмен со всеми почестями. Но ещё раз говорю, я НЕ ПРОТИВ, чтобы Дэйм остался. Но решение за ним.
но за Бриджеса то готов был отдать и Скута и Саймонса, повезло, что в Бруклины вахлаки
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan petrov
Ответ NastyNay
«Один человек, которому я доверяю, вчера сказал мне, что к четвергу Зайона уже не будет в составе «Пеликанс». Я такой: «Cерьезно?». А он говорит: «Просто смотри», – сказал Симмонс в эфире своего подкаста. Куда смотреть?
Может, сюда:
https://www.sports.ru/basketball/1115247385-novyj-orlean-ne-predlagal-drugim-komandam-obmen-zajona-uilyamsona-vodz.html
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cosstigan
как же это сага с Лилардом надоела , при всем уважении к нему..
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
Нет, этот сериал будет бесконечным...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Деревенский Кобе
По мне, так надо самого Дейма менять. Шарп, Саймонс и Скут в перспективе могут дать гораздо больше чем "здесь и сейчас" с Лиллардом и ещё одной звездой. Если же обмен звезды в Портленд все-таки произойдёт, то не факт ещё что они хотя бы плей ин пройдут.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DENBO
Кажется, пришло время расставаться. "Портленд" обладает интересным молодым составом, который может в будущем претендовать на стабильную игру в ПО. Усиление каким-угодно сильным игроком (из числа более-менее доступных) не сделает команду контендером. А вот Дейм может усилить команду, которая претендует на титул. Я бы посмотрел на трейд Браун - Лиллард. Он мог бы стать интересным для обеих сторон)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
depressive_monk
Ответ Ryan T.
Кронин пока вообще кремень. Не прогибается под гуньдёж Лилларда. Прессуха спокойная, хладнокровная. Сейчас главное, чтоб до конца эту линию догнул и не психанул с обменом Скута (потому что это будет полный идиотизм). Потенциально самый интригующий атлетичный бэккорт в лиге на ближайшие 10-13 лет у нас уже в кармане. И отдать сейчас кого-то из пары Скут/Шарп будет преступлением перед баскетболом. По мне так просто поставить Дэйма перед фактом: хочешь остаться и развивать молодых - погнали! Через лет 5 у тебя (хоть и на закате) но будет шанс выиграть с ними гайку. Да уже не в роли первой скрипки, но это было бы действительно красивое завершение этой истории. Выиграть с родным клубом. Не хочешь - обмен со всеми почестями. Но ещё раз говорю, я НЕ ПРОТИВ, чтобы Дэйм остался. Но решение за ним.
Если Хендерсон или Шарп не научатся бросать, то это будет печаль-беда. В трехочковую эру бэккорта без броска это слёзы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryan T.
Ответ billfan
Отдать Шарпа с 10-ю очками в среднем за игру — это преступление?😁
Последний месяц (как "Портленд" начал танковать), и Шарп стал стабильно играть в старте, он меньше 20 очков за игру не набирал. Играя при этом против основных составов Запада.
А уж как он разнообразно эти очки набирал... У него огромный набор скиллов. Там Саймонс отдыхает.
Впрочем, кому я это объясняю. Ты своим комментарием себя изначально дискредитировал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeniy 72
Ответ Аморалинни
Дэм готов дать Портленду больше времени, чтобы и дальше сидеть в теплом месте, получая 50кк😎
Дэйм будет получать эти бабки в любом месте, контракт то действующий уже. Портленд при этом худший вариант для остатка его карьеры, но он готов дать шанс родной уже франшизе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goddemic
Ответ NastyNay
«Один человек, которому я доверяю, вчера сказал мне, что к четвергу Зайона уже не будет в составе «Пеликанс». Я такой: «Cерьезно?». А он говорит: «Просто смотри», – сказал Симмонс в эфире своего подкаста. Куда смотреть?
29.06, 6.07, 13.07 - смотрите туда). Это всё четверги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeniy 72
Ответ DENBO
Кажется, пришло время расставаться. "Портленд" обладает интересным молодым составом, который может в будущем претендовать на стабильную игру в ПО. Усиление каким-угодно сильным игроком (из числа более-менее доступных) не сделает команду контендером. А вот Дейм может усилить команду, которая претендует на титул. Я бы посмотрел на трейд Браун - Лиллард. Он мог бы стать интересным для обеих сторон)
Обмен с Бостоном исключен, как только Брогдона забраковали, теперь у Селтикс нет интересных игроков, которых они готовы отдать за Лилларда, чтобы при этом выровнять трейд по зарплатам. Брауна бы возможно взяли, но у него последний год в контракте, и трудно представить, что он продлится с Портлендом, в общем Селтикс может и устроит такой трейд, но не Портленд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
default backend - 404