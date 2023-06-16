Стивен Эй Смит – Морэнту: «Никто не верит ни единому твоему слову»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что общественность не верит очередным извинениям разыгрывающего « » Джа Морэнта.

« , тебе никто не верит. Я твой фанат. Ты суперзвезда, за которой хочется наблюдать на протяжении многих лет.

Сейчас я говорю за всех: не только за ESPN, но и за всю спортивную индустрию. Причина, по которой тебе никто не верит – ты уже солгал. Твое заявление звучит уж очень близко к тому, что ты уже говорил нам несколько месяцев назад.

Ты должен понять, что никто не верит ни единому твоему слову. Дело даже не в разговоре с : в прошлый раз ты появился на телевидении и нагло соврал. Мы надеемся, что ты говоришь искренне, но ты должен знать, что никто не верит твоим словам. Это все, что я хотел сказать», – сказал Смит в эфире First Take.

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