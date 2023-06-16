Стивен Эй Смит – Морэнту: «Никто не верит ни единому твоему слову»

Теги Мемфис НБА Адам Сильвер Стивен Эй Смит Джа Морэнт Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что общественность не верит очередным извинениям разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

«Джа Морэнт, тебе никто не верит. Я твой фанат. Ты суперзвезда, за которой хочется наблюдать на протяжении многих лет.

Сейчас я говорю за всех: не только за ESPN, но и за всю спортивную индустрию. Причина, по которой тебе никто не верит – ты уже солгал. Твое заявление звучит уж очень близко к тому, что ты уже говорил нам несколько месяцев назад.

Ты должен понять, что никто не верит ни единому твоему слову. Дело даже не в разговоре с Адамом Сильвером: в прошлый раз ты появился на телевидении и нагло соврал. Мы надеемся, что ты говоришь искренне, но ты должен знать, что никто не верит твоим словам. Это все, что я хотел сказать», – сказал Смит в эфире First Take.

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2 комментария

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serginn
Джа: "Не веришь мне - поверишь моей пушке, нигга."
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