Стивен Эй Смит: «Джимми Батлер не суперзвезда»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением, что лидер « » Джимми Батлер не является игроком уровня суперзвезды.

«Я знаю, что Джимми Батлер умеет играть в баскетбол, он звезда. Но есть какая-никакая градация. Порой мы говорим о нем в таком ключе, словно он Леброн Джеймс или . Он не такой. На прошлой неделе сказал, что атакующий потенциал Батлера зависит от количества его штрафных бросков.

Суперзвезды не зависят от решений арбитров. Они возьмут мяч в руки и положат его в кольцо в любом случае.

Нет никаких сомнений, что Батлер звезда. Но когда я говорю об элитных скорерах, Джимми не приходит мне на ум. Это факт. Мы знаем, на что способны , Кевин Дюрэнт, . Мы видели это. Джимми Батлер – просто звездный игрок», – сказал Смит в эфире First Take.

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