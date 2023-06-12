Стивен Эй Смит: «Джимми Батлер не суперзвезда»

Теги Леброн Джеймс Майами Джей Джей Редик НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри НБА плей-офф Джимми Батлер Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением, что лидер «Майами» Джимми Батлер не является игроком уровня суперзвезды.

«Я знаю, что Джимми Батлер умеет играть в баскетбол, он звезда. Но есть какая-никакая градация. Порой мы говорим о нем в таком ключе, словно он Леброн Джеймс или Кевин Дюрэнт. Он не такой. На прошлой неделе Джей Джей Редик сказал, что атакующий потенциал Батлера зависит от количества его штрафных бросков.

Суперзвезды не зависят от решений арбитров. Они возьмут мяч в руки и положат его в кольцо в любом случае.

Нет никаких сомнений, что Батлер звезда. Но когда я говорю об элитных скорерах, Джимми не приходит мне на ум. Это факт. Мы знаем, на что способны Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт, Стефен Карри. Мы видели это. Джимми Батлер – просто звездный игрок», – сказал Смит в эфире First Take.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

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23 комментария

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Dmitry Orlov
А в чем он не прав?.кто нибудь бы из вас стал бы строить команду вокруг Батлера чтобы чемпионат выйграть? Если ваш лучший игрок Батлер маловато шансов.
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Евгений Денисов
думаю, все зависело от развития серии. если бы Денвер летел, то выяснилось бы, что и Мюррей не звезда, и Йокич какой-то не такой. Хотя стоп, про Йокича он уже накинул, что тот не умеет играть в посте.. Сколько можно выкладывать этих фриков, которым лишь бы накинуть на вентилятор?!
+17
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+16
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Dmitry Orlov
Ответ Олененок Бэмби
А вокруг Хардена?)
Пиковый Харден из Хьюстона монструозно играл, не повезло с соперниками на западе. Я так думаю.
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Forza
Абсолютно согласен. Это даже слишком банально, для Смита. Брансон тоже отличный сезон, да и плей-офф провел, но никто же не скажет что он суперзвезда.

Батлер - великолепный атлет и лидер. Но он никогда, даже на пике, не был игроком уровня Леброна, Дюранта, Карри, Йокича, Янниса, Хардена( в Хьюстоне), Эмбиида.

Может я чего то не понимаю, безусловно. Но для меня это выглядит просто очевидным фактом.
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Light Yagami
Базу выдал.
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sanya_xl
Ответ Forza
Абсолютно согласен. Это даже слишком банально, для Смита. Брансон тоже отличный сезон, да и плей-офф провел, но никто же не скажет что он суперзвезда. Батлер - великолепный атлет и лидер. Но он никогда, даже на пике, не был игроком уровня Леброна, Дюранта, Карри, Йокича, Янниса, Хардена( в Хьюстоне), Эмбиида. Может я чего то не понимаю, безусловно. Но для меня это выглядит просто очевидным фактом.
Эмбиид в этом списке явно лишний, в плове он почти всегда ниочем
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Первый глор Кливленда
Чем, собственно, недовольны местные хомячки-эксперты? жимми в лучшем случае вторая опция в чемпионской команде.
+4
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Wero
Прикол Джимми в том, что он лидер который это доказывает, но атакующего таланта там не завезли, что тут поделать, ему бы какого-нибудь Букера в команду, я бы на это посмотрел
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Temer
🥱
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Трей
Ответ Евгений Денисов
думаю, все зависело от развития серии. если бы Денвер летел, то выяснилось бы, что и Мюррей не звезда, и Йокич какой-то не такой. Хотя стоп, про Йокича он уже накинул, что тот не умеет играть в посте.. Сколько можно выкладывать этих фриков, которым лишь бы накинуть на вентилятор?!
Смит не говорил, что Йокич не умеет играть в посте. Он сказал, что тот не доминирует как Шак. Это правда
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Mon Tag
Ответ Евгений Денисов
думаю, все зависело от развития серии. если бы Денвер летел, то выяснилось бы, что и Мюррей не звезда, и Йокич какой-то не такой. Хотя стоп, про Йокича он уже накинул, что тот не умеет играть в посте.. Сколько можно выкладывать этих фриков, которым лишь бы накинуть на вентилятор?!
Так в этом ведь и смысл - создать резонанс
+1
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Олененок Бэмби
Ответ Dmitry Orlov
А в чем он не прав?.кто нибудь бы из вас стал бы строить команду вокруг Батлера чтобы чемпионат выйграть? Если ваш лучший игрок Батлер маловато шансов.
А вокруг Хардена?)
+2
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Dmitry Orlov
Ответ Pikachu Pikachu
В регулярке - да. Но в плей-офф он был ничем не лучше Батлера в атаке, а если брать совокупность полезных действий в атаке и в защите - много хуже
Правильно
Я и не говорю что Харден идеальный вариант
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Сергей Орлов
Ответ Dmitry Orlov
А в чем он не прав?.кто нибудь бы из вас стал бы строить команду вокруг Батлера чтобы чемпионат выйграть? Если ваш лучший игрок Батлер маловато шансов.
Он как раз прав. Батлер просто хороший игрок.
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Александр Деев
Стивен Эй Смит не эксперт
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Чубака из половины Шака
Собака лает, Денвер идет.
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ExplodingSun
Просто Батлер - не скорер, это главный его минус. Суперзвезды должны набирать очки.
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kolyan#15
Ответ Евгений Денисов
думаю, все зависело от развития серии. если бы Денвер летел, то выяснилось бы, что и Мюррей не звезда, и Йокич какой-то не такой. Хотя стоп, про Йокича он уже накинул, что тот не умеет играть в посте.. Сколько можно выкладывать этих фриков, которым лишь бы накинуть на вентилятор?!
Трафик сам себя не нагонит
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Archer_Great
Ответ Трей
Смит не говорил, что Йокич не умеет играть в посте. Он сказал, что тот не доминирует как Шак. Это правда
Йокич доминирует не хуже Шака, вопрос только в том, что эпоха того баскетбола прошла. И Никола показывает даже более доминирующую игру, насколько помнится, но уже в современной лиге с ее особенностями.
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Трей
Ответ Archer_Great
Йокич доминирует не хуже Шака, вопрос только в том, что эпоха того баскетбола прошла. И Никола показывает даже более доминирующую игру, насколько помнится, но уже в современной лиге с ее особенностями.
Причем тут тот баскетбол? Праймовый Шак и сейчас бы доминировал в трехсекундной, сдержать в нынешней лиге его никто бы не смог.

Йокич безусловно намного более мастеровитый в нападении игрок и может набирать очки разными способами, но для меня очевидно, что в трехсекундке он так не доминирует. Спорить не вижу смысла.
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Pikachu Pikachu
Ответ Dmitry Orlov
Пиковый Харден из Хьюстона монструозно играл, не повезло с соперниками на западе. Я так думаю.
В регулярке - да. Но в плей-офф он был ничем не лучше Батлера в атаке, а если брать совокупность полезных действий в атаке и в защите - много хуже
+2
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badaboom
Ответ Dmitry Orlov
А в чем он не прав?.кто нибудь бы из вас стал бы строить команду вокруг Батлера чтобы чемпионат выйграть? Если ваш лучший игрок Батлер маловато шансов.
А я смотрю, выЙграть, уже подобно коронавирусу, заразило кучу людей. Ни разу такого слова не встречал еще лет 10 назад.
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