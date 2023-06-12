Стивен Эй Смит: «Джимми Батлер не суперзвезда»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением, что лидер «Майами» Джимми Батлер не является игроком уровня суперзвезды.
«Я знаю, что Джимми Батлер умеет играть в баскетбол, он звезда. Но есть какая-никакая градация. Порой мы говорим о нем в таком ключе, словно он Леброн Джеймс или Кевин Дюрэнт. Он не такой. На прошлой неделе Джей Джей Редик сказал, что атакующий потенциал Батлера зависит от количества его штрафных бросков.
Суперзвезды не зависят от решений арбитров. Они возьмут мяч в руки и положат его в кольцо в любом случае.
Нет никаких сомнений, что Батлер звезда. Но когда я говорю об элитных скорерах, Джимми не приходит мне на ум. Это факт. Мы знаем, на что способны Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт, Стефен Карри. Мы видели это. Джимми Батлер – просто звездный игрок», – сказал Смит в эфире First Take.
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Батлер - великолепный атлет и лидер. Но он никогда, даже на пике, не был игроком уровня Леброна, Дюранта, Карри, Йокича, Янниса, Хардена( в Хьюстоне), Эмбиида.
Может я чего то не понимаю, безусловно. Но для меня это выглядит просто очевидным фактом.
Я и не говорю что Харден идеальный вариант
Йокич безусловно намного более мастеровитый в нападении игрок и может набирать очки разными способами, но для меня очевидно, что в трехсекундке он так не доминирует. Спорить не вижу смысла.