Стивен Эй Смит о «Финиксе»: «Хоть какая-нибудь оборона есть у этой команды?»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит не верит в успех звездного трио «Финикса» в предстоящем сезоне.

«Кого вы сможете остановить? Хоть какая-нибудь оборона есть у этой команды? И глубина скамейки, это тоже вопрос.

Карри и Томпсону не требуется всегда возиться с мячом, чтобы набирать очки. Они шутеры. Брэдли Бил и Девин Букер больше скореры, но с навыками шутеров. «Финикс» может набрать больше всех очков, я понимаю. Но сможете ли вы с кем-нибудь справиться в обороне? Они точно не являются моими фаворитами на Западе», – сказал Смит в эфире First Take.

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8 комментариев

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Ocelot
все смеются над Финиксом, типа нет обороны, глубокой скамейки и тд. а между тем Финикс это единственная команда в этом ПО которая даже без обороны сумела затянуть Денвер в 6 матчей...и вот они получают еще одного звездного игрока.
не удивлюсь если в следующем году если никто не получит травмы то смеяться будут уже в Аризоне...
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Дмитрий Кутузов
Оооооооооо! Моя Оборонаааа!
Солнечный зайчик стеклянного глаза
Оооооооооо! Моя Оборонааааа!
Траурный мячик нелепого мира
Траурный мячик дешёвого мира...
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Максим Яблонский
Лендейла продлят, еще Коди Зеллера приберут к себе... эх, мечты.
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Zakir Zakir
ну дюра и крейг из старта хорошо обороняются, остальные проходной двор
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omega pepega
план видимо накидать против обороняющихся противников больше чем накидают им без сопротивления. Надежный как швейцарские часы
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Илья Купол
Ответ Zakir Zakir
ну дюра и крейг из старта хорошо обороняются, остальные проходной двор
Букер проходной двор? ясно
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KappaPride
Там у Финикса пока игроков на заявку не набирается, защита вообще наименьшая из проблем.
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Ernyko
Вогель неплохой спец по обороне , да и Букер с Билом не сказать чтобы совсем мёртвые в обороне , Дюрэнт норм , так что не все так безнадежно . По ротации скорее всего будут менять Эйтона. В любом случае лучше Бил чем Пол+Шэмет
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