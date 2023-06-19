Стивен Эй Смит о «Финиксе»: «Хоть какая-нибудь оборона есть у этой команды?»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит не верит в успех звездного трио « » в предстоящем сезоне.

«Кого вы сможете остановить? Хоть какая-нибудь оборона есть у этой команды? И глубина скамейки, это тоже вопрос.

Карри и Томпсону не требуется всегда возиться с мячом, чтобы набирать очки. Они шутеры. Брэдли Бил и больше скореры, но с навыками шутеров. «Финикс» может набрать больше всех очков, я понимаю. Но сможете ли вы с кем-нибудь справиться в обороне? Они точно не являются моими фаворитами на Западе», – сказал Смит в эфире First Take.

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