Евгений Богачев: «По Димитриевичу вопрос остается открытым. Он мечтает выступать в Евролиге»

Теги УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Евгений Богачев Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Президент УНИКСа Евгений Богачев оценил возможность сохранения разыгрывающего Ненада Димитриевича, который этим летом становится свободным агентом.

Димитриевич перешел в УНИКС из испанской «Валенсии» на правах аренды в 2022 году. Северомакедонский баскетболист стал MVP плей‑офф минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

«Надо отметить, что мы в прошлом году долго сыгрывались и у нас была почти новая команда. Если все получится, то у нас останется 90 процентов по крайней мере иностранцев. Вот только с Димитриевичем вопрос открытый. Он очень мечтает выступать в Евролиге. Так что, может быть, и не получится с ним. Что ж, если нет, то другого найдем. Но то, что команда процентов на 80 будет сохранена, это очень важно.

В Европе сейчас завершаются, а где‑то уже завершились национальные чемпионаты. Вот сейчас по окончании чемпионатов будут решаться вопросы. То есть будут ли для Димитриевича предложения от команд Евролиги, которые он считает достаточными для себя? В общем, в ближайшее время должна проясниться ситуаци», - сказал Богачев.

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1 комментарий

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Russ Ivan
Ненад однозначно заслуживает играть в ЕЛ и там не затеряется, но ему нужно найти своего тренера, вроде Перасовича. А в Казань ему дверь всегда открыта, примут с радостью...
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