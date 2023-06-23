Евгений Богачев: «По Димитриевичу вопрос остается открытым. Он мечтает выступать в Евролиге»

Президент УНИКСа Евгений Богачев оценил возможность сохранения разыгрывающего , который этим летом становится свободным агентом.

Димитриевич перешел в УНИКС из испанской «Валенсии» на правах аренды в 2022 году. Северомакедонский баскетболист стал MVP плей‑офф минувшего сезона лиги ВТБ.

«Надо отметить, что мы в прошлом году долго сыгрывались и у нас была почти новая команда. Если все получится, то у нас останется 90 процентов по крайней мере иностранцев. Вот только с Димитриевичем вопрос открытый. Он очень мечтает выступать в . Так что, может быть, и не получится с ним. Что ж, если нет, то другого найдем. Но то, что команда процентов на 80 будет сохранена, это очень важно.

В Европе сейчас завершаются, а где‑то уже завершились национальные чемпионаты. Вот сейчас по окончании чемпионатов будут решаться вопросы. То есть будут ли для Димитриевича предложения от команд Евролиги, которые он считает достаточными для себя? В общем, в ближайшее время должна проясниться ситуаци», - сказал Богачев.

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