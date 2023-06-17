Евгений Богачев: «Надеюсь, костяк останется. Есть желание подписать новых игроков»

Теги УНИКС Евгений Богачев Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что казанский клуб после победы в сезоне Единой лиги ВТБ‑2022/23 намерен сохранить основных игроков команды и усилиться новыми игроками.

«Усиление планируем, называть конкретных игроков до подписания не могу, но главное, что есть желание подписать новых баскетболистов.

Мы все годы были вторые, третьи, хоть и завоевывали Кубок Европы, ФИБА, три Кубка России. Сейчас наконец завоевали чемпионство России и будем стараться двигаться дальше.

Надеюсь, половина команды, костяк останется, потому что в прошлом году нам пришлось набирать состав практически заново. Стабильность в этом плане очень важна. В баскетболе же еще многое зависит от везения, удачи, чтобы травм не было. Тем более сейчас столько вирусов появилось, к решающим играм кто‑то может и заболеть», — сказал Богачев.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?

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