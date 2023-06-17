Евгений Богачев о продлении Перасовича: «Первый шаг по сохранению чемпионской команды сделали»

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал продление контракта с главным тренером .

По словам , переговоры с хорватом не были сложными.

«Переговоры о продлении контракта главного тренера были несложными, все‑таки Перасович у нас в клубе уже два года, он привык к Казани.

Первый шаг по сохранению чемпионской команды сделали, будем работать дальше», - сказал Богачев.

В минувшем сезоне Лиги ВТБ УНИКС под руководством Перасовича впервые в своей истории стал чемпионом.

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