Рост Виктора Вембаньямы в кроссовках составляет 226 сантиметров

Теги Сан-Антонио НБА драфт НБА Бобан Марьянович Кристапс Порзингис Тако Фалл Виктор Вембаньяма Баскетбол

Центровой Виктор Вембаньяма в мае рассказал, какой у него рост.

«Мой рост без кроссовок – 221 сантиметр. На самом деле я никогда не мерил рост в обуви. Но примерно с кроссовками получится что-то вроде 225-226 сантиметров», – сказал француз.

Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, рост 19-летнего француза в кроссовках составляет 226 сантиметров.

Перед отъездом в Китай Тако Фалл был единственным игроком НБА, рост которого превышал 221 сантиметр.

У Бобана Марьяновича и Кристапса Порзингиса такой же рост, как и у Вембаньямы (221 см).

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15 комментариев

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Ебздрогыч
Вспоминается анекдот: рост Александра Друзя из ЧтоГдеКогда 170 см, но в эрудированном состоянии достигает 180-185 см
+48
-3
+45
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Максим Тарасов
Ответ Ольга Иванова
Конечно, игрок талантливый, но с таким ростом вероятность серьезных травм невероятно высокая.
Согласен, можно часто биться головой о дужку, неприятно будет)
+14
0
+14
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Второй эксперт
В бейсболке - вообще 228
+13
0
+13
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Алексей Виноградов
он реально не выше Порзингиса? по фото и видео кажется, что там сантиметров 5 ещё лишних. или это только за счёт рук?
+9
0
+9
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Ольга Иванова
Конечно, игрок талантливый, но с таким ростом вероятность серьезных травм невероятно высокая.
+8
0
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Кливленд-2022
Почему-то думал, что до Бобана всем еще сантиметров десять, не меньше ))
+5
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sanya_xl
На коньках и в шапке 237 см
+5
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Айрат Ситдиков
Ответ Алексей Виноградов
он реально не выше Порзингиса? по фото и видео кажется, что там сантиметров 5 ещё лишних. или это только за счёт рук?
Да, за счет своего строения, так сказать) порзи на момент драфта тоже шпалой казался, но сейчас набрал уже, плюс руки не такие длинные.
+4
0
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Алексей Виноградов
Ответ Айрат Ситдиков
Да, за счет своего строения, так сказать) порзи на момент драфта тоже шпалой казался, но сейчас набрал уже, плюс руки не такие длинные.
ещё я так и не понял, Порзи всё ещё единорог или уже нет? трёхи вот 38 по сезону кидает, всем бы так. ;-)
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Мурзин Ринат
На фото с Гобером и Чэтом, там явно больше 226) то что игроки не любят свой высокий рост афишировать, это часть маркетинга, тот же КД хоть и был 7.0 явно, но всегда открещивалсяь, никто не хочет покупать кроссовки 7 футового парня, как пример Шак, Гарнетт и Данкан, зачем среднему человеку покупать кроссовки бигмэнов, по продажам и было видно
+4
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Хомяк Бу
Ответ Алексей Виноградов
ещё я так и не понял, Порзи всё ещё единорог или уже нет? трёхи вот 38 по сезону кидает, всем бы так. ;-)
Единорог, но только вне лазарета(
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Мишкина Лысина
Ответ Максим Тарасов
Согласен, можно часто биться головой о дужку, неприятно будет)
Или носом за верхний край щита
+2
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Синяя_Борода
Вес Зайона в кроссовках будет?!
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tragicbronson
Ответ Ольга Иванова
Конечно, игрок талантливый, но с таким ростом вероятность серьезных травм невероятно высокая.
Я всегда был довольно равнодушен к Вембе с самого начала как его начинали хайпить. Однако искренне надеюсь, что здоровье не подведёт и мы увидим уникального игрока, который позажигает. К тому же есть пример Яниса, если говорить о здоровье: может и Вемба сумеет подготовить свое тело к таким нагрузкам
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Nuts
Чувак в 19 дет уже выше Карима. Сейчас дед поставит ему скайхук и можно идти за гоат
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