Центровой Виктор Вембаньяма в мае рассказал, какой у него рост.

«Мой рост без кроссовок – 221 сантиметр. На самом деле я никогда не мерил рост в обуви. Но примерно с кроссовками получится что-то вроде 225-226 сантиметров», – сказал француз.

Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, рост 19-летнего француза в кроссовках составляет 226 сантиметров.

Перед отъездом в Китай Тако Фалл был единственным игроком НБА, рост которого превышал 221 сантиметр.

У Бобана Марьяновича и такой же рост, как и у Вембаньямы (221 см).

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023