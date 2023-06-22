«Хорнетс» не определились со 2-м пиком. Склоняются к выбору Скута Хендерсона (Чарания)

«Шарлотт» не может определиться с тем, кого выбрать под 2-м номером драфта-2023. По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, шансы на выбор защитника Скута Хендерсона «увеличиваются».

Ранее сообщалось, что «Хорнетс» склоняются к форварду Брэндону Миллеру из университета Алабама.

Всю последнюю неделю «Хорнетс» разрывались между Миллером и Хендерсон. Сегодня клуб проведет заключительное собрание, на котором будет принято решение.

Ранее генеральный менеджер «Шарлотт» Митч Капчак заявил, что окончательное решение по этому вопросу примет владелец клуба Майкл Джордан.

Драфт НБА-2023 состоится сегодня в Бруклине.

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и вывел свою команду в финал

Тотальный гид по драфту НБА-2023 – в особом формате. Ночью выберут Вембаньяму и других будущих звезд