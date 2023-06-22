«Хорнетс» не определились со 2-м пиком. Склоняются к выбору Скута Хендерсона (Чарания)

Теги Шарлотт НБА драфт НБА Скут Хендерсон Брэндон Миллер Баскетбол

«Шарлотт» не может определиться с тем, кого выбрать под 2-м номером драфта-2023. По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, шансы на выбор защитника Скута Хендерсона «увеличиваются».

Ранее сообщалось, что «Хорнетс» склоняются к форварду Брэндону Миллеру из университета Алабама.

Всю последнюю неделю «Хорнетс» разрывались между Миллером и Хендерсон. Сегодня клуб проведет заключительное собрание, на котором будет принято решение.

Ранее генеральный менеджер «Шарлотт» Митч Капчак заявил, что окончательное решение по этому вопросу примет владелец клуба Майкл Джордан.

Драфт НБА-2023 состоится сегодня в Бруклине.

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12 комментариев

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sedric
А будет онлайн драфта на спортс?
+7
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copti_san
Выглядит как байт для Пеликанов в стиле "Давайте Ингрэма"
+6
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Лиллард унижатель!
Миллер столько трештока про Джордана наговорил, что Майкл обиделся и решил не брать?
+4
0
+4
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Максим Коршунов
Ответ sedric
А будет онлайн драфта на спортс?
Будет
+5
-1
+4
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ID89
Покуда инсайдеры нихрена не знают, можно сообщить, что организация "не определилась"
+2
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Odissey ru
Пик таки похоже махнут, зачем им определяться :-)
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phivas
Зачем Хендерсон, если на этой позиции есть Болл??? Отднозначно, Ингрэма надо брать
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LBJ236
Надоели уже метания Джордана...
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Stan WarHammer
Это Миша обиделся, уверен.
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Abdulla
Чтобы не париться, надо выбирать кого-то из Томпсонов :)
https://www.nbadraft.net/
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ГРУПА ЗИСК
Ответ copti_san
Выглядит как байт для Пеликанов в стиле "Давайте Ингрэма"
Мне лично это выглядит как блаблабла от инсайдеров потому как надо о чём-то говорить. По первому пику вопросов особо нет, вынуждены выдавать "инсайды our source says" о втором и третьем.
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