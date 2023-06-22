Брэндон Миллер: «Джордан до кольца не добросил со штрафной линии, всю тренировку что-то мне выговаривал»

Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА драфт НБА Брэндон Миллер Баскетбол

Претендент на выбор в первой тройке драфта НБА Брэндон Миллер рассказал, как прошли его индивидуальные тренировки с «Шарлотт», на которых присутствовал владелец команды Майкл Джордан.

«Это определенно здорово – встретиться с ним. Он похож на того, каким его показывают по телевизору, всегда что-то выговаривает тебе без умолку. Это забавно.

Он сказал мне, что я просто шутер, умею только бросать 3-очковые. Не собираюсь это слушать, я знаю свои возможности. Нельзя позволить Джордану влезть в твою голову.

В конце концов, у него один раз мяч до кольца не долетел со штрафной линии. Так что у меня всегда будет, что ему припомнить», – поделился Миллер.

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8 комментариев

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PD10
Парень все делает для того чтобы не попасть Шарлот
+23
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Air Hornet
Аххах, однозначно берём, мне нравится этот парень))
+4
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Marduhai
Парень с юмором...
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Nightyork97
О великий Шарлотт, спаси Портленд от Зайона.
+1
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Первый глор Кливленда
Легенда о ГОАТе разрушена
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пазетиф
Майкл просто навеселе и откровенно развлекается. Он же продает "Шарлотт" почти за 3 млрд $.
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Ryan T.
Миллер достал последний козырь. Obosrat Джордана. )
До какой степени никто не хочет в "Шарлотт".
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