Брэндон Миллер: «Джордан до кольца не добросил со штрафной линии, всю тренировку что-то мне выговаривал»

Претендент на выбор в первой тройке драфта НБА Брэндон Миллер рассказал, как прошли его индивидуальные тренировки с « », на которых присутствовал владелец команды .

«Это определенно здорово – встретиться с ним. Он похож на того, каким его показывают по телевизору, всегда что-то выговаривает тебе без умолку. Это забавно.

Он сказал мне, что я просто шутер, умею только бросать 3-очковые. Не собираюсь это слушать, я знаю свои возможности. Нельзя позволить Джордану влезть в твою голову.

В конце концов, у него один раз мяч до кольца не долетел со штрафной линии. Так что у меня всегда будет, что ему припомнить», – поделился Миллер.

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