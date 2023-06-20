Брэдли Бил отказал командам, которые просили у него исключить из контракта пункт о блокировке обмена
Звездный защитник «Вашингтона» Брэдли Бил в ближайшее время должен стать игроком «Финикса» в результате обмена.
На Била претендовали несколько команд. По информации инсайдера ESPN Зака Лоу, некоторые из них просили у него исключить из контракта пункт о блокировке обмена.
Бил ответил отказом.
«Он решил сохранить опцию. Она очень хороша для него. Зачем ему отказываться от нее?» – отмечает Лоу.
Опция позволяет Билу самому выбирать, в какую команду его могут обменять. Сообщалось, что предложение «Санз» было не самым выгодным, но таким был выбор игрока.
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В принципе, время щас быстро летит. 4 года потерпеть не так уж и долго, другой вопрос что платить ему, конечно...