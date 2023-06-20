Брэдли Бил отказал командам, которые просили у него исключить из контракта пункт о блокировке обмена

Теги Финикс НБА Вашингтон Брэдли Бил Зак Лоу Баскетбол

Звездный защитник «Вашингтона» Брэдли Бил в ближайшее время должен стать игроком «Финикса» в результате обмена.

На Била претендовали несколько команд. По информации инсайдера ESPN Зака Лоу, некоторые из них просили у него исключить из контракта пункт о блокировке обмена.

Бил ответил отказом.

«Он решил сохранить опцию. Она очень хороша для него. Зачем ему отказываться от нее?» – отмечает Лоу.

Опция позволяет Билу самому выбирать, в какую команду его могут обменять. Сообщалось, что предложение «Санз» было не самым выгодным, но таким был выбор игрока.

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4 комментария

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DirtyHarry 44
А потом люди удивляются, чегой-то "Уизардс" отдали его за здорово живешь. Вот этот пунктик решает вопросы. Правильно он все говорит, зачем отказываться от того, чтобы тобой вертели, когда ты сам можешь вертеть)
В принципе, время щас быстро летит. 4 года потерпеть не так уж и долго, другой вопрос что платить ему, конечно...
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xamer 9
Агент у Билла просто какой то суперзлодей: и контракт для Билла с правом вето выбил, и в Финикс сам устроился на работу, и Вашикам руки выкрутил с этим переходом, и тем же Санс это право вето навязал. Все, наверное, мечтают о таком ангеле хранителе, как Бартельстейн.
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Максим Макеев
думаю скоро очень много звезд будут просить этот пункт дабы потом свалить в стиле билла
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Daishi
Ответ DirtyHarry 44
А потом люди удивляются, чегой-то "Уизардс" отдали его за здорово живешь. Вот этот пунктик решает вопросы. Правильно он все говорит, зачем отказываться от того, чтобы тобой вертели, когда ты сам можешь вертеть) В принципе, время щас быстро летит. 4 года потерпеть не так уж и долго, другой вопрос что платить ему, конечно...
Есть мнение, что все эти 4 года команда(ы) будут "благодарить" Вашингтон и Леонсиса исключительно отборным матом за этот пунктик.. :)
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