Брэдли Бил отказал командам, которые просили у него исключить из контракта пункт о блокировке обмена

Звездный защитник « » Брэдли Бил в ближайшее время должен стать игроком « » в результате обмена.

На Била претендовали несколько команд. По информации инсайдера ESPN Зака Лоу, некоторые из них просили у него исключить из контракта пункт о блокировке обмена.

Бил ответил отказом.

«Он решил сохранить опцию. Она очень хороша для него. Зачем ему отказываться от нее?» – отмечает Лоу.

Опция позволяет Билу самому выбирать, в какую команду его могут обменять. Сообщалось, что предложение «Санз» было не самым выгодным, но таким был выбор игрока.

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