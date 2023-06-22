Выбранный на драфте-2020 Дени Авдия находится в «Вашингтоне» дольше всех остальных игроков состава

Теги Вашингтон Брэдли Бил Кристапс Порзингис Дени Авдия Баскетбол

«Вашингтон» на этой неделе расстался с атакующим защитником Брэдли Билом и форвардом Кристапсом Порзингисом.

Бил стал игроком «Финикса», «Уизардс» получили взамен Криса Пола, Лэндри Шэмета, несколько пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Порзингис в результате трехстороннего обмена перешел в «Бостон», «Вашингтон» получил Данило Галлинари, Тайуса Джонса, Майка Мускалу и 35-й выбор на предстоящем драфте.

Таким образом, Дени Авдия, выбранный на драфте 2020 под 9-м номером, после обмена Била стал игроком, который находится в «Вашингтоне» дольше всех остальных баскетболистов текущего ростера команды. Он провел всего 3 сезона с организацией.

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3 комментария

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Марсель Объелся
Походу связи есть, договорился
+2
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k_terekhov
А к чему тут Порзингис? Он 1,5 года отбегал то за Вашиков
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Отец Погребняка
Вспомнилось, как год назад, когда Галлинари перешел к кельтам, нашли фото где ему лет 14, и он в форме Бостона, из серии «с детства за селтикс». Вот так мечтаешь, а потом появляется какой-нибудь Порзингис и ворует задуманное)
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