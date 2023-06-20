«Кингз» не захотели менять Кигана Мюррэя на Брэдли Била

Руководители « » обращались к « » по поводу возможного обмена защитника Брэдли Била, но отказались включить в сделку форварда (22 года, 203 см), сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Олдридж.

«Кингз» выбрали Мюррэя под 4-м номером драфта-2022. Известно, что в прошлом году «Уизардс» пытались подняться на драфте, чтобы заполучить Мюррэя.

Мюррэй завершил дебютный сезон с показателями 12,2 очка, 4,6 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

В итоге «Вашингтон» обменял Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Какая ценность Брэдли Била? А где теперь окажется Крис Пол? «Финикс» – новый фаворит? Все о первом обмене лета в НБА