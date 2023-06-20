«Кингз» не захотели менять Кигана Мюррэя на Брэдли Била

Теги возможные переходы Сакраменто НБА Вашингтон Брэдли Бил Киган Мюррэй Баскетбол

Руководители «Сакраменто» обращались к «Вашингтону» по поводу возможного обмена защитника Брэдли Била, но отказались включить в сделку форварда Кигана Мюррэя (22 года, 203 см), сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Олдридж.

«Кингз» выбрали Мюррэя под 4-м номером драфта-2022. Известно, что в прошлом году «Уизардс» пытались подняться на драфте, чтобы заполучить Мюррэя.

Мюррэй завершил дебютный сезон с показателями 12,2 очка, 4,6 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

В итоге «Вашингтон» обменял Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Какая ценность Брэдли Била? А где теперь окажется Крис Пол? «Финикс» – новый фаворит? Все о первом обмене лета в НБА

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
impaled
Ответ За Валенсию с 1999
Мюррэй никто и ничто по сравнению с Билом
Зато у Кигана в три раза больше победных матчей за последний плей-офф, чем у Била за последние пять лет)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caraxes
Да и если бы и хотели, то Бил туда бы не поехал. Предложение Маями в виде Лаури и Робинсона было лучше, так как хотя бы Маями доплатили бы пиком 1-го. Но Брэдли захотел только в Финикс
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
ладно Киган.. а кем уравнивать то? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий