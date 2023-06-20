«Санз» отказались включить Деандре Эйтона в сделку по Брэдли Билу
«Вашингтон» просил у «Финикса» Деандре Эйтона в обмен на Брэдли Била, но «Санз» отказались включить центрового в сделку, сообщает журналист Джон Гамбадоро.
«Вашингтон» согласился обменять трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била в «Финикс» на опытного разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.
Вместе с Билом в «Финикс» перейдут разыгрывающий Джордан Гудвин и форвард Айзейя Тодд.
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Санс: Нет. Как насчет трех пиков второго раунда вместо?
Виз: Пойдет
Хит, Никс, Бакс, Кингс, Сельтс: А что, так можно было?
Бил отказал другим клубам с более привлекательными предложениями для Виз.
Не Вашингтон выбирал и ставил условия. А Финикс спихивал то, что хотел. Пики дали, чтобы Вашик вообще себя поиметым не чувствовал. Либо это их менеджеры чудом выторговали пики, пообещав менеджерам Санз бесплатную экскурсию в секретный бункер под Белым домом или рассказать, кто на самом деле Кеннеди убил.
Хоть бы пиков нормальных выменяли плюс полноценный истекающий контракт, раз встала задача перестройки и освобождения платежки.
- Ладно, Эйтона вычёркиваем...