«Санз» отказались включить Деандре Эйтона в сделку по Брэдли Билу

«Вашингтон» просил у « » в обмен на Брэдли Била, но «Санз» отказались включить центрового в сделку, сообщает журналист Джон Гамбадоро.

« » согласился обменять трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била в «Финикс» на опытного разыгрывающего , атакующего защитника , несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Вместе с Билом в «Финикс» перейдут разыгрывающий Джордан Гудвин и форвард Айзейя Тодд.

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била