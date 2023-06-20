«Санз» отказались включить Деандре Эйтона в сделку по Брэдли Билу

Теги возможные переходы Крис Пол Финикс НБА Вашингтон Брэдли Бил Деандре Эйтон Лэндри Шэмет Баскетбол

«Вашингтон» просил у «Финикса» Деандре Эйтона в обмен на Брэдли Била, но «Санз» отказались включить центрового в сделку, сообщает журналист Джон Гамбадоро.

«Вашингтон» согласился обменять трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била в «Финикс» на опытного разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Вместе с Билом в «Финикс» перейдут разыгрывающий Джордан Гудвин и форвард Айзейя Тодд.

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

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12 комментариев

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Maturmalai
Виз: А дайте нам Айтона?
Санс: Нет. Как насчет трех пиков второго раунда вместо?
Виз: Пойдет
Хит, Никс, Бакс, Кингс, Сельтс: А что, так можно было?
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scorp19
Ответ Аркадий Байдерин
Оч странное поведение Вашингтона. Отдать своего лучшего игрока за мешок картошки
Они просто вцепились намертво в любую реальную возможность спихнуть этот ошибочно выписанный говноконтракт подальше от себя. Возможно потому что кое-чего знают получше других команд о физическом состоянии Била и он уже сейчас не способен и на половину этих денег играть.
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Аркадий Байдерин
Оч странное поведение Вашингтона. Отдать своего лучшего игрока за мешок картошки
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Jazzzz
Ответ Maturmalai
А мешок картошки затащит команду в плей-офф? Хоть бы пиков нормальных выменяли плюс полноценный истекающий контракт, раз встала задача перестройки и освобождения платежки.
Ты понимаешь, что такое «вето на обмен»?
Бил отказал другим клубам с более привлекательными предложениями для Виз.
Не Вашингтон выбирал и ставил условия. А Финикс спихивал то, что хотел. Пики дали, чтобы Вашик вообще себя поиметым не чувствовал. Либо это их менеджеры чудом выторговали пики, пообещав менеджерам Санз бесплатную экскурсию в секретный бункер под Белым домом или рассказать, кто на самом деле Кеннеди убил.
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Maturmalai
Ответ Дэннис Молинарев
У которого переплаченный контракт, возраст почти 30, пропуски матчей на постоянке и неспособность затащить команду в плей-офф
А мешок картошки затащит команду в плей-офф?

Хоть бы пиков нормальных выменяли плюс полноценный истекающий контракт, раз встала задача перестройки и освобождения платежки.
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Чудинов Дмитрий
Ответ Аркадий Байдерин
Оч странное поведение Вашингтона. Отдать своего лучшего игрока за мешок картошки
То есть по сути таким обменом они признали, что никакой он не лучший игрок. Соотношение «польза/контракт» стремится к нулю.
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Ocelot
правильно что отказались - лучше обменять совсем уж безперспективного на рынке Пола чем Эйтона за которого можно потом еще что-то вменяемое получить
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noke
- А что за пункт - "прокатило"?
- Ладно, Эйтона вычёркиваем...
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betwriver
Сын - агент Била, замутил с папой (менеджер Санс) сделку, походу заработав себе комиссионные. Плюс Санс поблагодарили Пола, отстояв ему горку миллионов, вместо 15 гарантированных. То есть папе было что "продавать" своему клубу. Профит для обоих.
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Maturmalai
Ответ Jazzzz
Ты понимаешь, что такое «вето на обмен»? Бил отказал другим клубам с более привлекательными предложениями для Виз. Не Вашингтон выбирал и ставил условия. А Финикс спихивал то, что хотел. Пики дали, чтобы Вашик вообще себя поиметым не чувствовал. Либо это их менеджеры чудом выторговали пики, пообещав менеджерам Санз бесплатную экскурсию в секретный бункер под Белым домом или рассказать, кто на самом деле Кеннеди убил.
На Била претендовали несколько приличных клубов, причем с чемпионскими амбициями. Всякое, конечно может быть, но мне не понятно, с чего бы он это сам требовал именно Финикс, где его позиция уже занята Букером.
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Birdman NBA
Ответ Jazzzz
Ты понимаешь, что такое «вето на обмен»? Бил отказал другим клубам с более привлекательными предложениями для Виз. Не Вашингтон выбирал и ставил условия. А Финикс спихивал то, что хотел. Пики дали, чтобы Вашик вообще себя поиметым не чувствовал. Либо это их менеджеры чудом выторговали пики, пообещав менеджерам Санз бесплатную экскурсию в секретный бункер под Белым домом или рассказать, кто на самом деле Кеннеди убил.
там бесполезно объяснять. люди только заголовки читают
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