«Кливленд» заинтересован в 23-м пике «Портленда» и Нассире Литтле

Теги возможные переходы Кливленд Портленд НБА драфт НБА Нассир Литтл Баскетбол

Руководители «Кливленда» и «Портленда» ведут активные переговоры о возможном обмене перед драфтом, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Кавальерс» заинтересованы в приобретении 23-го пика и легкого форварда Нассира Литтла (23 года, 196 см).

Литтл был выбран «Блэйзерс» под 25-м номером на драфте 2019 года, но пропустил много матчей из-за травмы. В прошлом году «Блэйзерс» продлили контракт форварда на четыре года, за которые он заработает 28 миллионов долларов.

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1 комментарий

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Ryan T.
От Литтла ждал прорывного сезона. Но физрук Чонси его задвинул наглухо и ставил всю дорогу Харта.
Но даже по тем минутам, что доставались Нассиру, чувствовалось, что потенциал у парня есть. И контракт хороший.
Я бы не стал его отдавать.
Но что предложит "Кливленд"?
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