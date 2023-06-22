«Кливленд» заинтересован в 23-м пике «Портленда» и Нассире Литтле

Руководители « » и « » ведут активные переговоры о возможном обмене перед драфтом, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Кавальерс» заинтересованы в приобретении 23-го пика и легкого форварда (23 года, 196 см).

Литтл был выбран «Блэйзерс» под 25-м номером на драфте 2019 года, но пропустил много матчей из-за травмы. В прошлом году «Блэйзерс» продлили контракт форварда на четыре года, за которые он заработает 28 миллионов долларов.

Не только Вембаньяма. Кто еще вышел на драфт НБА-2023