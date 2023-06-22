«Лейкерс» сыграют предсезонные матчи с «Уорриорз», «Санз», «Бакс» и «Нетс»

Теги предсезонные матчи Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Бруклин Финикс НБА Баскетбол

«Лейкерс» опубликовали расписание предсезонных матчей на сезон-2023/24.

Лос-анджелесский клуб начнет предсезонку 7 октября гостевой встречей с «Голден Стэйт». Затем команда отправится в Лас-Вегас, где 9 октября сразится с «Бруклином» на «Ти-Мобайл Арене».

Вернувшись в Лос-Анджелес, «Лейкерс» проведут второй матч с «Уорриорз» (13 октября), а затем сыграют с «Милуоки» (15 октября). Предсезонка завершится матчем против «Финикса» на «Акрисур Арене» в Палм-Спрингс 19 октября.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Те кт осоставлял расписание знают что Дюрант и Кайри уже не в Нетс?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий