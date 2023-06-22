«Лейкерс» сыграют предсезонные матчи с «Уорриорз», «Санз», «Бакс» и «Нетс»
«Лейкерс» опубликовали расписание предсезонных матчей на сезон-2023/24.
Лос-анджелесский клуб начнет предсезонку 7 октября гостевой встречей с «Голден Стэйт». Затем команда отправится в Лас-Вегас, где 9 октября сразится с «Бруклином» на «Ти-Мобайл Арене».
Вернувшись в Лос-Анджелес, «Лейкерс» проведут второй матч с «Уорриорз» (13 октября), а затем сыграют с «Милуоки» (15 октября). Предсезонка завершится матчем против «Финикса» на «Акрисур Арене» в Палм-Спрингс 19 октября.
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