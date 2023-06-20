Кендрик Перкинс: «Дрэймонд Грин — это именно то, что нужно «Лейкерс»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что «Лейкерс» необходим такой игрок, как Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»).

«Дрэймонд Грин — это именно то, что нужно «Лейкерс».

Особенно с учетом того, что Никола Йокич находится в Западной конференции, а Йокич сейчас лучший игрок лиги, им определенно нужен защитный дуэт, такой как Дрэймонд Грин и . Представьте этих двух парней на площадке вместе. Представьте, сколько энергии может придать Энтони Дэвису.

Это то, что нужно Дэвису. Ему нужен такой парень, который будет демонстрировать упорство и яростную энергию в каждом матче. Так что, если подумать, Грин мог бы вывести «Лейкерс» на вершину. Они проиграли всухую, потому что они не смогли справиться с Йокичем. Так что, если они возьмут Дрэймонда, у них будет один из лучших оборонительных дуэтов в истории », – сказал Перкинс.

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