Кендрик Перкинс: «Дрэймонд Грин — это именно то, что нужно «Лейкерс»
Эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что «Лейкерс» необходим такой игрок, как Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»).
«Дрэймонд Грин — это именно то, что нужно «Лейкерс».
Особенно с учетом того, что Никола Йокич находится в Западной конференции, а Йокич сейчас лучший игрок лиги, им определенно нужен защитный дуэт, такой как Дрэймонд Грин и Энтони Дэвис. Представьте этих двух парней на площадке вместе. Представьте, сколько энергии Дрэймонд Грин может придать Энтони Дэвису.
Это то, что нужно Дэвису. Ему нужен такой парень, который будет демонстрировать упорство и яростную энергию в каждом матче. Так что, если подумать, Грин мог бы вывести «Лейкерс» на вершину. Они проиграли всухую, потому что они не смогли справиться с Йокичем. Так что, если они возьмут Дрэймонда, у них будет один из лучших оборонительных дуэтов в истории НБА», – сказал Перкинс.
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Особенно с учетом того, что Никола Йокич находится в Западной конференции, а Йокич сейчас лучший игрок лиги, им определенно нужен защитный дуэт, такой как Яннис Адетокунбо и Энтони Дэвис. Представьте этих двух парней на площадке вместе. Представьте, сколько энергии Яннис Адетокунбо может придать Энтони Дэвису.
Это то, что нужно Дэвису. Ему нужен такой парень, который будет демонстрировать упорство и яростную энергию в каждом матче. Так что, если подумать, Адетокунбо мог бы вывести «Лейкерс» на вершину. Они проиграли всухую, потому что они не смогли справиться с Йокичем. Так что, если они возьмут Янниса, у них будет один из лучших оборонительных дуэтов в истории НБА