Домантас Сабонис пропустит чемпионат мира из-за травмы пальца и неопределенной ситуации с контрактом

Теги травмы Сакраменто сборная Литвы НБА Домантас Сабонис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис не сыграет за сборную Литвы на предстоящем чемпионате мира, сообщает BasketNews.

Согласно источникам издания, 27-летний игрок пропустит турнир из-за сложного межсезонья. Сабонис продолжает восстанавливаться после травмы большого пальца, полученной во время прошедшего сезона, а также решает ситуацию с контрактом, который истекает по окончании сезона-2023/24.

Ожидается, что в связи с отсутствием Сабониса в состав сборной Литвы вернется форвард «Монако» Донатас Мотеюнас.

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2 комментария

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lolik008
Ответ кандид
Насчет пальца ясно. А что там с контрактом? Разве не очевидно, что Кингз просто обязаны подписать с ним продление близкое к максимальному? Благо у них платёжка не забита конскими контрактами звёзд. Не могут посчитать на калькуляторе, сколько именно ему платить?
Ну он не то чтобы чертовски хорош в плове был, и может Кингз будут искать обмен/попытаются чуть сэкономить
+2
0
+2
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кандид
Насчет пальца ясно. А что там с контрактом? Разве не очевидно, что Кингз просто обязаны подписать с ним продление близкое к максимальному? Благо у них платёжка не забита конскими контрактами звёзд. Не могут посчитать на калькуляторе, сколько именно ему платить?
0
0
0
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