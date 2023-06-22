Домантас Сабонис пропустит чемпионат мира из-за травмы пальца и неопределенной ситуации с контрактом

Центровой « » не сыграет за сборную Литвы на предстоящем чемпионате мира, сообщает BasketNews.

Согласно источникам издания, 27-летний игрок пропустит турнир из-за сложного межсезонья. Сабонис продолжает восстанавливаться после травмы большого пальца, полученной во время прошедшего сезона, а также решает ситуацию с контрактом, который истекает по окончании сезона-2023/24.

Ожидается, что в связи с отсутствием Сабониса в состав сборной Литвы вернется форвард «Монако» Донатас Мотеюнас.

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