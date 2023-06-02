Мантас Рубштавичюс продолжит карьеру в Австралии

Теги Еврокубок сборная Литвы Мантас Рубштавичюс Баскетбол

Австралийский клуб «Нью Зиланд Брэйкерс» близок к подписанию контракта с литовским защитником Мантасом Рубштавичюсом (21 год, 198 см).

Рубштавичус неоднократно попадал в списки лучших «проспектов» от ESPN.

В прошедшем сезоне Еврокубка защитник набирал в среднем 4,5 очка и 1,6 передачи за 15 минут на паркете.

В прошлом году он принял участие в чемпионате Европы для игроков до 20 лет. Рубштавичюс набирал в среднем 19,7 очка, 4,4 подбора и 1,3 передачи, доведя молодежную сборную Литвы до финала турнира.

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1 комментарий

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havoc3
спасибо за новость, а то как жить без этого знания.
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