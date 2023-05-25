Григонис, Улановас, Гедрайтис и Лекавичюс не помогут сборной Литвы на ЧМ-2023

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Сборная Литвы поедет на чемпионат мира-2023 не в полном составе.

Марюс ГригонисПанатинаикос»), Лукас Лекавичюс («Жальгирис»), Эдгарас УлановасЖальгирис») и Рокас Гедрайтис («Баскония») подтвердили, что не примут участия в сборах национальной команды.

«Несколько игроков в настоящее время взвешивают свое участие, и мы уважаем их решение. Мы хотим избежать давления на них и будем терпеливо ждать окончания их соответствующих сезонов», – заявил главный тренер Казис Максвитис на пресс-конференции.

На данный момент неизвестно, поможет ли национальной сборной центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис.

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1 комментарий

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Spaten
А раньше ведь мог всю сборную Литвы поименно назвать :(
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