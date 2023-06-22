«Хьюстон» намерен выбрать Амена Томпсона под 4-м пиком

Теги Хьюстон НБА драфт НБА Амен Томпсон Баскетбол

Сегодня в «Барклайс-центре» в Бруклине состоится церемония драфта НБА 2023.

По информации The Athletic, «Хьюстон» не намерен расставаться с 4-м пиком.

«Если в последнее время на национальном уровне обсуждался вопрос Амен или Уитмор, то сейчас дебаты сместились в сторону Амена или Осара, сообщили источники.

Источники в лиге и команде становятся все более уверенными в том, что «Рокетс» останутся верны своему курсу и выберут Амена под 4-м пиком драфта, если он не уйдет раньше», – пишет журналист Келли Айко.

Ожидается, что Виктор Вембаньяма, Брэндон Миллер и Скут Хендерсон уйдут в первой тройке.

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