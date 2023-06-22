Крис Пол: «Хьюстон»-2017/18, возможно, был лучшей командой в моей карьере. Мы были как единое целое и в защите, и в нападении»

Теги Голден Стэйт Хьюстон Крис Пол НБА НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Вашингтона» Крис Пол рассказал, в каком сезоне у его команды были лучшие шансы на чемпионство.

38-летний Пол провел 18 лет в НБА: шесть в «Новом Орлеане», шесть в «Клипперс», три года в «Финиксе», два в «Хьюстоне» и один в «Оклахоме».

«Честно говоря, тот первый год в «Хьюстоне» был, возможно, второй, третьей или лучшей командой, в которой я когда-либо играл. Серьезно, мы были как единое целое и в защите, и в нападении.

Если говорить о баскетболе, то в те годы мы играли весь сезон, чтобы подготовиться к одной команде: «Голден Стэйт». Наш план игры в защите, план игры в нападении, каждый матч был направлен на подготовку к «Голден Стэйт», потому что нужно играть одним определенным образом, чтобы побеждать подобные команды», – сказал Пол в эфире подкаста Brian Windhorst & The Hoop Collective.

В сезоне-2017/18 «Рокетс» завершили регулярку на первой строчке с результатом 65-17. Они прошли «Миннесоту» и «Юту» в пяти встречах, когда столкнулись с «Голден Стэйт» в финале конференции. «Хьюстон» вел 3-2 в серии, но Пол выбыл с травмой. В 7-м матче «Уорриорз» вернулись с «-15», а «Рокетс» смазали 27 трехочковых подряд.

В финале «Голден Стэйт» всухую обыграл «Кливленд» – 4-0.

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3 комментария

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Alexander Permyakov
Да, одна из лучших команд в истории в отдельно взятом сезоне в НБА, но с ужасно незрелищной игрой и без гайки. Но насколько же ГСВ были в другой лиге.
Тот финал конфы и был настоящим финалом, а Д’Антони респект.
+7
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Stranfio
А ведь не поспоришь ,они были очень близки к финалу НБА, но пройти тех ГСВ было очень сложно.
+5
0
+5
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Дмитрий Кутузов
27 смазанных подряд трёх - величайший чок-перформанс в истории лиги?
+4
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