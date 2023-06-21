«Кингз» пытаются выменять Паскаля Сиакама и О Джи Ануноби
«Сакраменто» заинтересован в приобретении у «Торонто» форвардов Паскаля Сиакама (29 лет, 206 см) и О Джи Ануноби (25 лет, 201 см), сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
«Кингз» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Портленда», которому также интересны оба игрока.
Контракты обоих форвардов рассчитаны до конца сезона-2023/24, но у Ануноби есть опция продления на год.
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