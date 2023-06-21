«Кингз» пытаются выменять Паскаля Сиакама и О Джи Ануноби

«Сакраменто» заинтересован в приобретении у « » форвардов (29 лет, 206 см) и (25 лет, 201 см), сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

«Кингз» могут столкнуться с конкуренцией со стороны « », которому также интересны оба игрока.

Контракты обоих форвардов рассчитаны до конца сезона-2023/24, но у Ануноби есть опция продления на год.

Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х