«Кингз» пытаются выменять Паскаля Сиакама и О Джи Ануноби

Теги возможные переходы Портленд Сакраменто Торонто НБА Паскаль Сиакам О Джи Ануноби Баскетбол

«Сакраменто» заинтересован в приобретении у «Торонто» форвардов Паскаля Сиакама (29 лет, 206 см) и О Джи Ануноби (25 лет, 201 см), сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

«Кингз» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Портленда», которому также интересны оба игрока.

Контракты обоих форвардов рассчитаны до конца сезона-2023/24, но у Ануноби есть опция продления на год.

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6 комментариев

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AlexKhokhlov
Ответ Artur Prokopchuk
если это правда, то интересно. Неужели Короли хотят попытаться стать контендером. Но я так полагаю, что Фокса они не хотят менять. Сиакам хорош, как 2-я или 3-я звезда, но не первая. И вот, лично я не вижу в Фоксе 1-ю звезду в команде, претендующую на что-то большее, чем вылет в первом-втором раунде. Посмотрим, менеджменту Кингз виднее
Фраза «менеджменту Кингз виднее» звучит жутковато))
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Лишний вес Йокича
Пики и Киган Мюррей вместо Ануноби - неплохое усиление
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mqh9pzrxgf
Ответ Artur Prokopchuk
если это правда, то интересно. Неужели Короли хотят попытаться стать контендером. Но я так полагаю, что Фокса они не хотят менять. Сиакам хорош, как 2-я или 3-я звезда, но не первая. И вот, лично я не вижу в Фоксе 1-ю звезду в команде, претендующую на что-то большее, чем вылет в первом-втором раунде. Посмотрим, менеджменту Кингз виднее
Там думаю Сабониса обменяют в таком случае точно, большой без защиты для плова это катастрофа, плюс надо добавить для уравновешивания зарплат кого то, хертер возможно, и барнс по снт. Вообще у Кингс платежка очень свободная, и они могут привлечь свободную звезду) Грина прикольно было бы увидеть в Кингс
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mqh9pzrxgf
Ответ Лишний вес Йокича
Пики и Киган Мюррей вместо Ануноби - неплохое усиление
Там зп уравновесить надо, да и кигана они не станут менять, у него детский контракт еще 3 года и потом оса
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Лишний вес Йокича
Ответ mqh9pzrxgf
Там зп уравновесить надо, да и кигана они не станут менять, у него детский контракт еще 3 года и потом оса
Так а на что ещё Торонто может согласиться? Им нужны пики и молодые. Больше пиков - согласятся принять Барнса. Меньше - давайте Мюррея .
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