Джош Харт об обмене Била: «Уизардс» не получили ни одного пика 1-го раунда?»

Теги Нью-Йорк Финикс НБА Вашингтон Брэдли Бил Джош Харт Баскетбол

Защитник «Нью-Йорка» Джош Харт признался, что его удивили условия, на которых «Вашингтон» согласился обменять звездного защитника Брэдли Била в «Финикс».

«Уизардс» не получили ни одного пика 1-го раунда?» – написал Харт.

«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс».

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

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4 комментария

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Ryan T.
На секунду, за Харта "ПТБ" получили Рэддиша, Арчидиаконо, Михайлюка и целый пик 1-го раунда.
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Мурзин Ринат
Ответ Ryan T.
На секунду, за Харта "ПТБ" получили Рэддиша, Арчидиаконо, Михайлюка и целый пик 1-го раунда.
Агент Била сын какого-то там директора из Санс, так что это много объясняет
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Nightyork97
Ответ Ryan T.
На секунду, за Харта "ПТБ" получили Рэддиша, Арчидиаконо, Михайлюка и целый пик 1-го раунда.
Это сделка хуже Макколума вышла. Реальный позор менеджмента Уизардс.
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Goddemic
Ответ Мурзин Ринат
Агент Била сын какого-то там директора из Санс, так что это много объясняет
это бы объясняло, если бы Санс заплатили 3 пика первого раунда. А тут пострадавшие - Вашингтон, у них родственных связей с Билом и его агентом нет.
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