Джош Харт об обмене Била: «Уизардс» не получили ни одного пика 1-го раунда?»

Защитник « » признался, что его удивили условия, на которых « » согласился обменять звездного защитника Брэдли Била в « ».

«Уизардс» не получили ни одного пика 1-го раунда?» – написал Харт.

«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд (29 лет, 191 см) в «Финикс».

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение

Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!